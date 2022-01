Brian Raman pakt op Q-school enorm gegeerde PDC-tourkaart: “Het grote werk begint nu”

Achter de schermen ACHTER DE SCHERMEN. De wonden bij de Belgian Cats zijn nog altijd niet helemaal geheeld: “Ineens zie je iedereen in elkaar zakken. Zó onwezen­lijk”

Uitgelaten en vol ongeduld stapten de Belgian Cats begin juli op het vliegtuig richting Tokio, om met een jaar uitstel hun droom van de Spelen eindelijk te doen uitkomen. Een maand later keerden ze uitgeput terug, mentaal aangedaan door hun uitschakeling en met het besef dat er meer had in gezeten. Vier maanden later zijn de wonden nog altijd niet helemaal geheeld.

30 december