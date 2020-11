Brengt tiende seizoen ook tiende landstitel? Dusan Djordjevic: een decennium vol basketdominantie

37 jaar is hij intussen, Dusan Djordjevic. De Oostendse kapitein is klaar voor een nieuwe campagne. Negen seizoenen bij Oostende, negen landstitels: geen buitenlander had ooit zo’n impact op het Belgische basketbal. Snelle pass en vista, leiderschap en ervaring, karakter en killerinstinct: de capaciteiten van Djordjevic zijn al jaren gekend. Vervolledigt hij zijn decennium vol dominantie? “Die tiende landstitel is natuurlijk de ambitie”, zegt Dusan. Niemand naar wie de nieuwste clubhashtag ‘#perfect10’ zo perfect verwijst.

Djordjevic: “Tien jaar, ‘wow’: wat een ‘big number’. Het verbaast me vooral dat het zo snel is gegaan. Dit had niemand vooraf kunnen voorspellen: dat ik op m’n 37ste nog speler was en, vooral, dat ik tien seizoenen bij Oostende zou spelen. Het geeft een speciaal gevoel, naar de club en naar de stad toe. Alles voelt hier goed aan. De club, de werk- en leefomstandigheden, coach Dario, de ‘winning record’ en de trofeeën. En onderschat de financiële gerustheid niet. Als sportatleet een luxe.”

Drie maanden voorbereiding heb je nu achter de rug, slaat de verveling dan niet toe?

“Die eerste periode zeker niet. Alle focus lag op die kwalificatiematch tegen Tenerife (Oostende speelde de belle in de 1/8ste finales van Champions League ’19-’20, nvdr). Daarna kwam die periode met de afgelaste oefenmatchen, dat was wel vervelend. Nu is iedereen blij dat het van start gaat.”

Tevreden met wat het team tot dusver bracht?

“Ja, eigenlijk wel. We speelden twee wedstrijden in de Champions League: zowel tegen Tenerife als tegen Darussafaka zetten we een degelijke prestatie neer. Er zit veel eenheid en evenwicht in het team. Dat is hoopgevend, geeft een goed gevoel.”

En dus klaar voor de “#perfect10”, zoals de club het mooi annonceert.

“Dat is de doelstelling hé. Na negen landstitels, wil je er tien. Let wel, elk titelseizoen verdient de hashtag perfect. Zo’n continuïteit in de titeltrofeeën: het blijft great.”

Overloop de tien seizoenen: wat concludeer je dan over het Belgische basketbal?

“Helaas, dat het in een negatieve evolutie zit. Elk jaar minder kwaliteit, minder uitstraling. Dat is duidelijk merkbaar. In 2010, mijn eerste jaar in België, was elk team competitief, zeker in eigen zaal. Spelen in Pepinster of in Leuven: het was aartsmoeilijk. Je had geen ‘easy games’. Helaas , nu heb je die wel.”

En wat is de remedie?

“Dat is geen vraag voor een speler hé, wel voor de bestuurskamer. Maar ik zou aan een club als Luik zeggen: heb je geen middelen voor goede buitenlandse versterkingen, investeer dan in Belgisch talent. Investeer in jeugdacademies, verzamel beloftevolle spelers, werk met hen en begeleid ze naar de seniorploeg.”

Tien jaar verblijf je nu in België: huist er stilaan een Belgisch gevoel in je?

“Natuurlijk, dat kan niet anders he. In elk land waar je ooit aan de slag gaat, zal je je aanpassen. Aan de regels, de gewoontes, de voeding, de taal … . Dat laatste was hier nooit het geval. Ik verwijt de Vlamingen dat (lacht), ze begrijpen en praten allemaal Engels.”

Stilaan wenkt het spelerspensioen. Zie je je toekomst ook in België?

“Zeg nooit nooit, dat weet ik. Maar zoals ik me nu voel, zie ik mijn toekomst niet in België, wel in mijn thuisstad Belgrado. Het heeft lang geduurd, maar stilaan is het tijd om er terug te keren. Mijn ouders worden ouder, mijn wens is – eens ik gestopt ben met basketbal – meer tijd bij hen door te brengen. Ook al verbleef ik er de voorbije jaren slechts twee maanden per jaar, maar Belgrado blijft ‘mijn’ stad.”

En dan eindelijk een eigen familie, voor de eeuwige vrijgezel? Is dat voor jou de grootste opoffering voor je sportcarrière?

“De dag dat ik stop als speler, zal ik een tijdje afstand nemen van het basketbal. Dat zal ik nodig hebben, dat voel ik. Het heeft zoveel opgeslorpt tot dusver. En inderdaad, tijdens je carrière ligt je focus volledig bij je sport. Misschien is het uitblijven van een eigen gezin daarvan wel het pijnlijkste gevolg. Maar misschien was ik daarin ook wel niet altijd normaal (lacht).

Dus een coach-carrière lijkt onwaarschijnlijk?

“Ja, echt wel. Dat gevoel heb ik nu. Als speler ben je vijf uur per dag met je sport bezig, als coach twaalf uur. Weer zo’n grote opoffering, die zie ik me niet maken. Maar ook hier, zeg nooit nooit. En weet je: ik besef dat spelers soms ‘assholes’ zijn. Met hun kleine, scherpe kantjes geven ze altijd iemand anders de schuld. Wil jij die iemand anders zijn? Ik niet, nu niet.”

Als afsluiter, stel je sterrenploeg eens op bij de start van je tiende jaar Oostende.

“Matt Lojeski op één, dat zeker. Hij was de allerbeste. En natuurlijk het clubicoon Veselin Petrovic. Hij werd een vriend voor het leven, hem mag ik niet over het hoofd zien (lacht). En verder: ook Stipanovic. Met hem had ik meteen een speciale band. Zet er ook maar Katic bij. Dan heb ik twee sterke centers (lacht). En dan ook Pierre (Gillet). Zijn terugkeer nu is geweldig.”

