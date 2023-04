Brecel vecht terug tegen Si en speelt morgen beslissende sessie voor plaats in finale

Het sprookje van Luca Brecel in The Crucible van Sheffield zit er nog niet op. Onze landgenoot stuntte in de kwartfinale nog door legende Ronnie O’Sullivan uit te schakelen na een fenomenale comeback. Tegen de amper 20-jarige maar uiterst getalenteerde Si keek Brecel na de eerste sessie donderdag opnieuw tegen een (weliswaar bescheiden) achterstand aan. 3-5. All to play for.