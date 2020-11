Brecel laat 2-5 voorsprong uit handen glippen op UK Championship snooker

Meer sport Ronnie O’Sullivan, die lege zaal doet schrikken, vergelijkt ‘snooker­bub­bel’ met gevangenis waar z’n vader vastzat: “Het is vreselijk”

21 november Ronnie O’Sullivan (44) is niet verlegen om een straffe uitspraak meer of minder. De zesvoudig wereldkampioen snooker plaatste zich gisteren voor de halve finale van de Northern Ireland Open, maar dat was niet waarover hij het achteraf had. Hij vergeleek de coronabubbel waarin de snookerspelers moeten verblijven met de gevangenis waar z’n vader vroeger vastzat.