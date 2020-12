Brecel in holst van de nacht naar tweede ronde op Scottish Open

Op de eerste dag van het toernooi werd al meteen een 147 maximumbreak gescoord. De 22-jarige Chinees Zhou Yuelong (WS-20) voerde het kunststukje op in het derde frame van zijn 4-1 overwinning tegen Peter Lines (WS-98). Het is de 164e maximumbreak in de snookergeschiedenis, de zevende dit seizoen. Ook Ryan Day, John Higgins, Shaun Murphy, Judd Trump, Stuart Bingham en Kyren Wilson lieten er recent één noteren. Voor Zhou is het de tweede 147 in zijn carrière. De eerste potte hij in 2019 op het Indian Open weg.