Het team van coach Achten leek de opdracht begrepen te hebben en greep de match in handen. Bogachev, Van de Velde en Overbeeke namen de bezoekende defensie met succes onder vuur en vanaf 4-4 liep Aalst geleidelijk aan uit. Met een killblock op Felicio de Jésus zette Overbeeke de 25-18 op het bord. In tweede beurt voerde Nicosia de druk vanop de opslaglijn op. Fouten in receptie brachten de thuisploeg aan het twijfelen. De Cyprioten profiteerden om een 7-13-kloof te slaan. De inbreng van spelverdeler Monteiro en opposite Jansons had niet het verhoopte resultaat. Een sterke Eleftheriou en de 38-jarige Braziliaan Dvoraren leidden de bezoekers naar 1-1. Aalst kon zich nu geen setverlies meer veroorloven en de druk was groot. Tot 22-22 bleef de stand in set 3 in evenwicht. Via een aanval en blok van Van de Velde en een killblock van Sanches bij de setbal bleef Aalst op koers. In set 4 sloeg Nicosia meteen een kloofje (2-5). Bij Aalst sloop de twijfel zienderogen in het team en met uitblinker Eleftheriou aan de opslag liepen de Cyprioten uit tot 3-9. Het vertrouwen bij Nicosia groeide en Aalst kreeg de kloof niet meer gedicht. De derde setbal was de goede voor de bezoekers die verdiend naar de kwartfinales mogen. Nicosia haalde ook nog de overbodige vijfde set binnen.