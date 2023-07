BK ATLETIEK. Nafi Thiam niet in finale 100m horden, Delphine Nkansa not amused na kritiek bondstrainer na kanontijd op 100m: “Ik ben geen leugenaar”

Het BK atletiek is door hevige regen hels geëindigd. In dat weer liet Nafi Thiam de finale van de 100m horden liever schieten. Te onthouden: Delphine Nkansa liep bij haar titel op de 100m met 11.03 sneller dan het record van Kim Gevaert, al komt die tijd niet in de boeken door te forse rugwind. Minder opgezet was Nkansa met een relletje rond haar persoon.

Na haar titel in het speerwerpen zaterdag gaf Nafi Thiam vandaag nog acte de présence op de 100m horden op het BK Atletiek in Brugge. In de reeksen plaatste ze zich voor de finale met een chrono van 13.66, maar door het helse weer met felle regen vond ze het op drie weken van het WK te riskant die finale te lopen. Ook Noor Vidts gaf verstek voor de titelstrijd op de 100m horden.

Volledig scherm Nafi Thiam kwam in de reeksen van de 100m horden in actie, maar gaf verstek voor de finale wegens de te slechte weersomstandigheden. © BELGA

Voor een van de opvallendste prestaties op het BK zorgde Delphine Nkansa. Zij ontpopt zich dit jaar tot een echte Belgische sprintsensatie. Ze won de titel op de 100m met een kanontijd van 11.03, een honderdste onder het Belgisch record van Kim Gevaert, maar profiteerde daarbij van een te forse rugwind (5.2m/s), ver boven de toegestane limiet van 2.0 m/s. De chrono zal dan ook niet in de boeken komen.

Kim Gevaert liep haar Belgisch record van 11.04 op de 100m in 2006 in Brussel. In mei dit jaar flirtte Rani Rosius met 11.08 al eens in de buurt, maar ook zij zag haar chrono toen door een rugwind van 2.5 meter per seconde niet gehomologeerd. Rosius ontbreekt op het WK in Brugge door een blessure.

Nkansa borduurde op het BK voort op een uitstekende vorm, want twee weken geleden won ze op het EK atletiek voor beloften (U23) in het Finse Espoo nog verrassend de Europese titel op de 200 meter. “Maar ik ben ook niet in de vorm van mijn leven, want ik heb overal wat pijn”, zei Nkansa in Brugge over de naweeën van het EK voor beloften. “Ik heb daar veel races gelopen en ik was nog niet helemaal hersteld. Ik ben blij met deze chrono met een rugwind van plus 5. Ik voelde wel dat ik kon profiteren van de wind.”

Volledig scherm Delphine Nkansa (R) snelde naar de titel op de 100m. © BELGA

Kim Gevaert is geen onbekende voor Nkansa: “Ik wil het graag ooit beter doen dan Kim. Zij motiveert me. Ze zegt me: ‘Ga ervoor. Het komt goed’. Ik hoop op een dag haar records te verslaan, al zijn ze moeilijk te verbeteren.”

Toch kreeg Nkansa meteen na haar topprestatie in Brugge een domper te verwerken. Bondstrainer Patrick Himschoot gaf haar een uitbrander omdat ze vorig weekend verstek had gegeven voor het Belgische estafetteteam op de 4x100 meter in Londen. Dat ze dan een week later wel klaar is om het BK te lopen was niet in goede aarde gevallen bij de coaches van het estafetteteam en ze kreeg het verwijt gelogen te hebben.

Nkansa was niet opgezet met die aantijgingen: “Ik heb op het EK voor beloften deelgenomen aan zeven races”, zo verweert Nkansa zich. “Mijn rechterhamstring deed pijn. Na het EK voor beloften nam ik twee dagen rust. Dan ben ik herstart, maar voelde nog last. Ik heb een echografie laten nemen. Ik zou in Londen niet 100% zijn om te racen en het was beter om niet deel te nemen. Maar de coaches van de estafette vonden dat ik gelogen had omdat ik me voor het BK had ingeschreven. Maar ik heb niet gelogen. Ik was elke dat bij de fysio om me te laten behandelen. Ik heb bewijs van die afspraken. Ook nu bij de 100m heb ik pijn.”

Volledig scherm Delphine Nkansa viert haar titel op de 100m met Mariam Oulare, maar kreeg net erna een uitbrander van bondstrainer Patrick Himschoot. © BELGA

Nkansa zou op het BK ook forfait geven voor de finale van de 200m: “Ik ga naar huis en ga de komende dagen me weer laten behandelen door de fysiotherapeuten. Maar ik vind het niet leuk dat de estafettecoaches dachten dat ik loog. Het is niet oké dat net na mijn race te zeggen. Ik ben teleurgesteld omdat ik graag deel uitmaak van de estafette.”

Maar de toekomst oogt mooi voor Nkansa. Via de World Ranking mag Nkansa wellicht over drie weken naar het WK op de 100 meter. Ze bezet de 36ste plek in de wereld, net binnen de Belgische selectielimiet. Haar BK-titel levert ook nog rankingpunten op: “Ik hoop dat ik me mag bewijzen in Budapest.”

Nkansa traint in Frankrijk, logisch dat ze dan ook naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024 lonkt. “Er is nog veel ruimte voor verbetering. De Spelen is een droom. Ik hoop dat het me lukt. Ik ga rustig door met trainen, zonder mezelf druk op te leggen.”

Volledig scherm Delphine Nkansa na haar Europese beloftentitel op de 200m in Finland. © BELGA