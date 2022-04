An-Sophie Mestach en Astrid Dierckx tussen de wereldtop op Circus Brussels Padel Open: “Neen, we maken ons geen illusies”

Meer sportTijdens de ‘Belgian Day’ op woensdag 4 mei krijgt het duo An-Sophie Mestach en Astrid Dierckx dankzij een wildcard de kans om zich in de Brusselse Gare Maritime te meten met de absolute wereldtop in het padel. “Aantreden op de hoofdtabel van een toernooi om de World Padel Tour wordt een geweldige ervaring”, klinkt het bij het enthousiaste duo.

An-Sophie Mestach (28) en Astrid Dierckx (34) vormen intussen twee jaar een vast duo op de Belgische padelcourts. In ons land behoren ze tot het kringetje topspeelsters. Een goede maand geleden schreven ze op de Hangar Padel Club in Beveren nog een toernooi om de Lotto Belgian Padel Tour op hun naam. Dierckx is eerder een allround sporter. Naast tennis, speelde ze onder meer korfbal en ze werkte ook enkele toernooien op het internationale beachtenniscircuit af. Mestach stond aan de top in het tennis. In 2011 won ze de Australian Open bij de junioren – ze werd dat jaar ook nummer één op de wereldranglijst bij de junioren – en in 2015 bereikte ze met een 98ste plaats haar hoogste ranking op de WTA-lijst. Nadat ze het twee jaar geleden tegen elkaar opnamen in een wedstrijd dubbel gemengd, besloten ze om een vast padelduo te vormen.

“Het klikt geweldig”, zegt de Oost-Vlaamse Mestach. “We hebben zowat dezelfde mentaliteit, we communiceren goed op het terrein en we vitten niet op elkaar. In de eerste plaats willen we ons goed amuseren, maar door onder meer selecties voor het EK en WK is het allemaal wel een tikkeltje serieuzer geworden. Het ging voor ons in ieder geval allemaal sneller dan verwacht. De kwaliteiten van Astrid ? Ze leest het spel zeer goed en staat daardoor altijd op de juiste plaats.”

Dat Dierckx tevreden is met Mestach als partner hoeft geen betoog. “Het balgevoel van An-Sophie is geweldig”, aldus de Antwerpse. “Ze speelt agressief en ze beschikt over een fameuze powersmash. In padel bij de vrouwen is dat een stevige troef.”

Volledig scherm Astrid Dierckx. © smb

Geen illusies

Net als de beste Belgische padelspeelster Helena Wyckaert, die aan de zijde van de Spaanse Monica Gomez aantreedt, kregen Mestach en Dierckx een wildcard voor de hoofdtabel van de Circus Brussels Padel Open. Bij de mannen gingen de uitnodigingen naar twee Waalse duo’s: Clement Geens/Jérôme Peeters en Alec Witmeur/François Azzola. Die vier koppels komen op woensdag 4 mei tijdens de ‘Belgian Day’ in de Gare Maritime van het Brusselse Tour & Taxis in actie.

“We staan er tussen de, bijna uitsluitend Spaanse, wereldtop en maken ons absoluut geen illusies wat het resultaat betreft”, klinkt het bij Mestach en Dierckx. “We gaan gewoon genieten van het totaalpakket. We mogen proeven van de hoofdtabel op een etappe van de World Padel Tour en spelen op een unieke locatie. We kunnen enigszins inschatten wat ons te wachten. Vorig jaar op het WK in Qatar namen we het op tegen Alejandra Salazar en Gemma Triay, de nummers één en twee van de wereld. Het werd 6-0, 6-3. Het niveau valt niet te vergelijken. Die Spaanse padelspeelsters trainen dagelijks, wij zijn amateurs. Wel gaan we absoluut genieten van de ervaring.”

De volledige wereldtop in het padel valt vanaf 4 mei tot en met 8 mei dus te bewonderen in Brussel. Info en tickets via www.brusselspadelopen.be.

De prekwalificaties en kwalificaties van de Circus Brussels Padel Open worden vanaf zondag 1 mei afgewerkt op de banen van YC5 in Vilvoorde. De Belgische teams die een invitatie kregen: Elyne Boeykens/Babette Wyckaert, Michelle Van Mol/Evelyne Dom en Sofie Oyen/Justine Pysson bij de vrouwen en Jeremy Gala/Nick Braet, Alain Sassen/Dennis Mertens, Joris De Weerdt/Bram Coene en de junioren Xander De Wever/Isaac Huysveld bij de mannen.