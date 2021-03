Bouchikhi doet tijdens marathon van Dresden ultieme gooi naar olympische limiet, Naert test zich op halve marathon

Meer SportSoufiane Bouchikhi onderneemt zondag in het Duitse Dresden een tweede en ultieme poging om zich te plaatsen voor de olympische marathon. Hij heeft daarvoor een tijd van 2u11:30 nodig. Koen Naert, die al zeker is van Tokio, test in Dresden zijn vormpeil op de halve marathon.

In december probeerde Bouchikhi zich in Valencia al eens te plaatsen voor de olympische marathon. De 30-jarige atleet liep er geweldig hard van stapel en bevond zich lang op een schema voor 2u06, maar kraakte in het slot en haalde de finish niet. Zondag zal het zaak worden om beter in te delen. Hij zal daarbij hulp krijgen van zijn broer Lahsene, die als haas fungeert.

Bouchikhi was eigenlijk van plan om vorige week in Bern te starten, maar die wedstrijd moest worden afgelast omwille van de voorspelde sneeuwval in Zwitserland. Weet Bouchikhi zich niet te plaatsen op de marathon, kan hij zich nog altijd op de kortere afstanden richten. Op de olympische ranking van de 5.000 meter staat hij 36e, terwijl de eerste 42 naar Tokio mogen. Op de 10.000 meter staat hij 29e, maar alleen de eerste 27 mogen naar Tokio.

Europees kampioen Koen Naert werkt op de halve marathon in Dresden zijn eerste wedstrijd in vijf maanden tijd af, meteen een belangrijke test voor de 31-jarige langeafstandsloper met oog op Tokio. Ook Hanne Verbruggen (27), die net als Naert al geplaatst is voor de olympische marathon, start in Dresden op de halve marathon.

Volledig scherm Koen Naert. © BELGA