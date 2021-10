Bonje in het darts: Van Gerwen beticht van valsspelen, waarna hij landgenoot na afloop geen blik gunt

Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren.

Noppert kwam achteraf bij Sky Sports met een verklaring. “We hadden problemen achter de schermen, want ik voelde dat hij op de vloer stampte wanneer ik naar de dubbels gooide”, klonk het bij Noppert en zijn woorden werden later ook bevestigd door Van Gerwen. “Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar natuurlijk word je door zoiets geraakt. Als iemand niet zo is, ben ik het. Daar baal ik zeker van”, liet hij bij het Nederlandse RTL Z weten.