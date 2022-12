Bondsparket rond met onderzoek naar volleybaltrainer Gert Vande Broek

Op 6 december 2021 kwam Gert Vande Broek, bijna vijftien jaar bondstrainer van de Yellow Tigers, in opspraak toen meerdere ex-internationals hem in de VRT-documentaire De Prijs van de Winnaar beschuldigden van psychisch grensoverschrijdend gedrag. Twee dagen later duidde Vlaams Sportminister Ben Weyts (N-VA) al een topmagistraat aan om zich over de zaak te buigen: Bart Meganck had eerder al ervaring opgedaan in het turndossier. Zijn mandaat was nog niet goed en wel toegewezen of Weyts moest ze alweer intrekken: het kwam aan het bondsparket van Volley Vlaanderen toe om een onderzoek in te stellen.

En zo geschiedde. Alleen laat dat verslag van dat bondsparket intussen lang op zich wachten, tot ongenoegen van alle partijen. Intussen speelden de Tigers in de zomer al een uitmuntend WK - ze werden negende, hun beste prestatie ooit - en komt er in de zomer van 2023 een EK in eigen land aan. En dat allemaal zonder te weten wat nu het lot is van de bondstrainer. Ook Weyts ergerde zich. “Het is een slechte zaak voor alle betrokkenen dat het zo blijft aanslepen,” zei hij tijdens de olympische stage in Belek. “Als ik zie hoe lang het duurt, dan ben ik toch wel ontgoocheld dat ze mij niet lieten begaan want dan zou er al lang een beslissing zijn gevallen.”

Mogelijk komt er in januari een einde aan het lange wachten want het onderzoek is eindelijk afgerond, zo zegt bondsprocureur Joris Verstraeten. Hoeveel getuigen à charge en à décharge werden gehoord, dat wil Verstraeten niet kwijt. Afhankelijk van de brons klinkt het dat er meer dan zestig of zelfs honderd mensen een verklaring aflegden. Het bondsparket moet alleen nog zijn rapport afwerken en dan “binnenkort” opsturen naar de betrokken partijen. Wie dat allemaal zijn - buiten dan Vande Broek - daar lost Verstraeten evenmin.

In hun rapport staat de conclusie en vordering na het onderzoek. Er zijn drie mogelijkheden: seponering, minnelijke schikking of dagvaarding voor de bevoegde juridische instantie. Wordt dus vervolgd.

