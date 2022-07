Bondscoach Raoul Ehren met Red Panthers tegen Oranje op het WK hockey: “Laten zien hoe sterker, fitter en slimmer we zijn geworden”

HockeyOnze nationale hockeyvrouwen lieten op het WK in Spanje en Nederland al knap aanvallend hockey zien. In een uitverkocht Wagener Stadion in Amstelveen staan ze om 19.30 uur in kwartfinale tegenover torenhoog favoriet Nederland. “Nederland vindt het niet prettig om nu reeds op België te botsen”, zegt een relaxte bondscoach Raoul Ehren.

De Red Panthers hebben op het WK vier duels achter de rug: winst in de poulefase tegen Zuid-Afrika (4-1) en Japan (3-0) én in de cross-over tegen Chili (5-0) en verlies in de poule tegen Australië (0-2). “Wat mij het meest pleziert is het feit dat we nu al vele matchen aan een constant niveau hockeyen”, zegt bondscoach Raoul Ehren. “We gaan niet meer door de ondergrens.”

Terugdenken aan die vermijdbare nederlaag in Terrassa tegen Australië doet Ehren niet meer. Door het verlies tegen de ‘Hockeyroos’ – en de daarbijhorende tweede plaats in de poule - dienden onze hockeyvrouwen van Terrassa naar Amstelveen te reizen en kijken ze reeds in kwartfinale favoriet Nederland in de ogen. “Bij poulewinst hadden we in kwartfinale in Spanje tegen Spanje gestaan. Dat win je ook zo maar niet”, grijnst Ehren. “Nu staan we voor een zeer mooie uitdaging. De ervaring die we straks meepakken is zeer kostbaar en meteen weten we waar we staan tegen de absolute top van de wereld.”

“Vorig jaar op het EK in Amstelveen speelden we in halve finale (3-1 verlies, red.) een sterke wedstrijd tegen Nederland en ook in de twee duels om de Pro League was het close. Intussen zijn wij nog gegroeid. Zo hebben we op dit moment met Stephanie Vanden Borre één van de beste strafcorners ter wereld. We hebben echt een mix van alles.”

Volledig scherm © BELGA

Dat het dinsdagavond in het Wagener Stadion een gekkenhuis wordt staat vast. Omdat de halve finales en de finale van het WK in Terrassa worden gespeeld, wuiven een kleine tienduizend Oranje-fans hun speelsters uit. Om de sterkte van Nederland te schetsen: sedert hun nederlaag in de finale van de Spelen in Rio in 2016 tegen Groot-Brittannië (na shoot-outs) won Oranje álles wat er te winnen viel: goud op het EK 2017 in Amstelveen, op het WK 2018 in Londen, op het EK 2019 in Antwerpen, op het EK 2021 in Amstelveen én op de Spelen 2021 in Tokio. Het enige lichtpunt: de laatste maanden rommelde het bij Oranje en ook op dit WK speelden ze tot dusver nog niet hun beste hockey.

“Wees maar zeker: als het er op aan komt, kan Nederland nog een vierde, vijfde of zesde versnelling hoger schakelen”, aldus Ehren. “Hockeyen in het Wagener Stadion voor tienduizend mensen brengt iets teweeg. Ik weet dat Nederland het niet prettig vindt om nu reeds op de Panthers te botsen. Ach, we hebben straks helemaal niets te verliezen en we gaan vrank en vrij de match in. We willen laten zien hoe sterker, fitter en slimmer we zijn geworden. Als we het hen lastig maken zou dat mooi zijn. Als Nederland beter is, dan weten we dat we richting de Spelen van Parijs 2024 nog een gaatje dienen te dichten. In ieder geval: bij verlies gaan we met opgeheven hoofd naar huis.”

Volledig scherm © BELGA

Ehren was gedurende twaalf jaar de succescoach van Den Bosch en kent de Nederlandse speelsters als zijn broekzak. “Maar dat is andersom ook het geval”, lacht hij. “Doelvrouw Josine Koning weet perfect hoe ik denk en hoe ik naar haar beelden kijk. Wat de match voor mij betekent ? Ik maakte al heel veel mee, maar dit wordt ongetwijfeld één van mijn leukste wedstrijden. Ik kijk er naar uit om in dat kolkend stadion te staan.”

In december 2020 kwam Ehren als opvolger van Niels Thijssen aan het roer bij de Red Panthers. Een jaar eerder – in oktober 2019 – misten de Panthers na een kwalificatieduel tegen China de Spelen van Tokio. Meteen daarna werd de verjonging ingezet. “Het klinkt misschien vreemd, maar het is door het missen van de Spelen dat we nu zo ver staan”, zegt Ehren. “Na de Spelen volgt er automatisch een overgangsperiode, maar wij zijn intussen drie jaar keihard aan het werk. Het is een genot om jonge speelsters als onder meer Charlotte Engelbert, Hélène Brasseur en Ambre Ballenghien aan het werk te zien. Zij zijn nergens bang voor. Alle lof ook voor technisch directeur Adam Commens. Na het mislopen van Tokio werd de stekker niet uit het programma van de Panthers getrokken. Hij bleef in dit project geloven. De Panthers zullen de komende jaren structureel tot de top zes van de wereld behoren.”

Volledig scherm © BELGA

De Panthers voelen zich goed bij de aanpak van Ehren. In de wandelgangen wordt hij al de Shane McLeod van het vrouwenhockey genoemd. “Shane was enorm succesvol, dan zie ik dat als een compliment”, knipoogt Ehren. “Ook ik sta graag in contact met mijn speelsters. Dan kletsen we over allerlei zaken, niet alleen over hockey. Drempels bestaan er niet. Ik geloof dat dat het beste is om te presteren. Maar opgelet: ik ben ook een man van de structuur. Als de spitsen straks tegen Nederland niet goed druk zetten, krijgen we gegarandeerd dertig kansen tegen. Dan zal je mij wel horen.”

Stel: Ehren slaagt er in om dinsdagavond met de Panthers voor de allereerste keer in een officiële match van Nederland te winnen. “Dan ben ik klaar. In dat geval ga ik niet meer mee naar Terrassa voor de halve finale”, lacht Ehren. “Voor alle duidelijkheid: dat was een grapje.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA