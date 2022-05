Bondscoach Gert Vande Broek leidt Yellow Tigers ook op Nations League én WK: “Speelsters spraken 100 procent hun steun uit”

VolleybalVijf maanden nadat ex-internationals hun beklag deden over psychisch grensoverschrijdend gedrag leidt bondscoach Gert Vande Broek weer de trainingen bij de Yellow Tigers. “En alle speelsters spraken 100 procent hun steun uit voor Gert en het programma dat is opgesteld”, zegt Koen Hoeyberghs, directeur topsport bij Volleybal Vlaanderen.

Niet alle speelsters die vorig jaar op het EK aantraden, waren tijdens de eerste trainingen op de afspraak: kapitein en setter Ilka Van de Vyver gaf in december al aan, kort na de explosieve getuigenissen van ex-internationals in VRT-documentaire ‘De prijs van de winnaar’, dat zij niet meer voor de Yellow Tigers wil uitkomen zolang Vande Broek bondscoach is.

Ook een tweede belangrijke speelster ontbrak: Kaja Grobelna. De 27-jarige opposite gaf aan Koen Hoeyberghs te kennen dat ze met de knie sukkelt en voor de zomer past. Geen Volleybal Nations League (VNL) of WK voor haar. Of dat ook een definitief adieu is, laat Grobelna in het midden: “Ik bekijk het jaar per jaar.”

Quote Ik zou niet willen dat Gert zijn aanpak verandert, want zo bracht hij ons naar het WK. Yellow Tiger Britt Herbots

Alle andere speelsters tekenden wél present. En zij, zo klinkt het bij Hoeyberghs, “spraken 100 procent hun steun uit voor Gert en het programma dat is opgesteld”. Over het lopend onderzoek naar Vande Broek kan en mag Hoeyberghs niets zeggen. Hij werd, net zomin als Vande Broek, al gehoord door het bondsparket, dat de zaak onderzoekt.

Ex-speelsters zoals Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois deden in december hun beklag over ongepaste uitspraken van de bondscoach. Later sloten ook Lise Van Hecke, Laura Heyrman en Van de Vyver zich daarbij aan. Maar de huidige generatie zegt zich niet in hun verhalen te herkennen. “Er zat net een positieve vibe rond de Yellow Tigers, toen plots die reportage er kwam”, zegt sterspeelster Britt Herbots, die wél al online getuigde bij het bondsparket. “Iedereen kent mijn standpunt: ik sta achter Gert. Ik zou niet willen dat hij zijn aanpak verandert, want zo bracht hij ons naar het WK.”

Het was toch met enige terughoudendheid dat Vande Broek maandag de draad als bondstrainer weer oppikte. Alle speelsters kregen de kans om zich individueel over hem uit te spreken, zegt Herbots. “En alle meisjes zeiden: ‘Ja, we staan achter Gert en we willen met hem de zomer afwerken.’ Dan moet je die hele toestand kunnen loslaten en er niet te veel aan denken. Iedereen heeft er zin in.”

Vande Broek zelf geeft aan dat de speelsters hem vroegen om zich niet anders te gedragen dan voorheen. “En dat is: de sterke punten, maar ook de werkpunten benoemen”, zegt hij. “Als er speelsters zijn die het daar moeilijk mee hebben, dan is het belangrijk dat ze het durven te melden. Ik denk wel dat er nu meer ‘antennes’ in de groep zijn die problemen kunnen signaleren.”

Met de glimlach

Vande Broek geeft toe dat het belangrijk was dat de speelsters expliciet hun vertrouwen uitspraken. “Het was zowel voor Gert als voor ons een opluchting”, vervolgt Herbots. “Ik zag hem weer openbloeien na wat voor hem een heel moeilijke periode was. En voor ons, omdat zijn aanpak loonde. Daarom zou het jammer zijn als hij nu op elk woord moet beginnen te letten, dan kan hij er beter mee ophouden. We werken gewoon zoals voorheen. En we staan er allemaal met de glimlach.”

Op 1 juni beginnen de Yellow Tigers aan de Nations League. Een competitie waarbij ze twaalf interlands afwerken op 33 dagen op drie verschillende continenten (in Turkije, de Filippijnen en Canada) tegen landen die allemaal hoger gerangschikt staan dan België (19de) — alleen Canada staat één plekje lager.

