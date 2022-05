Boksvedette Katie Taylor behoudt wereldtitels in historisch kamp, net als bij Delfine Persoon is tegenpartij niet te spreken over beslissing jury

Ruim negentienduizend boksliefhebbers woonden het historische duel bij. Voor de allereerste keer was immers een vrouwenwedstrijd dé topaffiche van de avond in de mythische Madison Square Garden in New York. Op 1 juni 2019 bokste Taylor er ook al tegen Delfine Persoon maar toen volgde als orgelpunt nog een duel bij de zwaargewichten tussen de Brit Anthony Joshua en de Mexicaanse Amerikaan Andy Ruiz junior.

Katie Taylor en Delfine Persoon op 1 juni 2019.

Net als tegen Delfine Persoon won de 35-jarige Taylor ook van Serrano op punten maar andermaal ging het om een beslissing die voor de verliezende partij moeilijk te aanvaarden was. De 33-jarige Puerto Ricaanse deelde immers flink wat klappen uit aan Taylor, vooral in de vijfde ronde toen de Ierse een reeks uppercuts moest incasseren en haar neus fel begon te bloeden. Maar de regerende wereldkampioene herstelde en kon vanaf de achtste ronde weer (licht) de bovenhand nemen. Twee scheidsrechters gaven het voordeel aan Taylor (96-93 en 97-93), een koos voor Serrano (96-94). Uiteindelijk behaalde de nog ongeslagen Ierse zo de 21ste overwinning uit haar carrière. Ze blijft wereldkampioene bij de WBA, IBF, WBO en WBC. Die laatste titel nam ze over van Persoon.

Persoon kreeg ik augustus 2020 een revanchekamp, die ze ook verloor. Toen was de uitslag minder voor discussie vatbaar. Mogelijk komt er nu ook een tweede kamp tussen Taylor en Serrano.

“Ik ben diep in mijn reserves moeten gaan”, erkende Taylor na de kamp. “Ik wist dat ik op een bepaald moment in de touwen zou hangen. Het was een fenomenaal gevecht, gedurende tien rondes was het een echte oorlog. We zijn allebei winnaars.”

Voor Serrano was het pas de tweede nederlaag in haar carrière, de eerste sinds 2012. Ze won al 42 wedstrijden (1 onbeslist).

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP