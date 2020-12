Boksvedette ‘Canelo’ Alvarez verovert WBA- en WBC-titel bij supermiddengewichten

Basketbal In het basketbal gaat het sneller: groen licht voor BeNe Liga vanaf 2021

11 december De kogel is door de kerk: volgend seizoen gaat de BeNe Liga van start. Een geallieerde basketbalcompetitie tussen de Belgische en Nederlandse topklasse. Gisteren stemden de clubs (9 op 10 clubs in België, één onthouding en 12 op 12 clubs in Nederland) positief en kreeg de BeNe Liga groen licht.