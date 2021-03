Bokspromotor waarschuwt bierdrinkende Fury voor gevecht van 200 miljoen: ‘Hij moet er klaar voor zijn’

Triatlon Seizoens­ope­ner in mineur voor Heemeryck na opgave in Dubai: “Ik had een totale off-day”

12 maart Een seizoenstart in mineur voor Pieter Heemeryck. Onze landgenoot gaf op in de 70.3 Ironman van Dubai door een off-day. Bart Aernouts start vanavond in de Challenge Miami. Ook Jan Frodeno komt voor het eerst sinds zijn zege in de Ironman van Hawaï in 2019 weer in competitie.