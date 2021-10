Bokskoning Tyson Fury, de man zonder hobby's, met drie zonen met dezelfde naam en die vannacht zijn titel van onverslaanbaar wil behouden

Motorcross Liam Everts (17) maakt debuut in WK-klasse met vader Stefan als trainer: “Ooit word jij wereldkam­pi­oen” - “Maar geen tien keer zoals jij, da’s belache­lijk veel”

19 september Zo vader, zo zoon. Vijftien jaar na het afscheid van Stefan Everts (48), is Liam Everts (17) zondag aan zijn debuut in de WK-klasse toe. Op Sardinië rijdt hij voor het eerst mee in de MX2. “Het doel is om wereldkampioen te worden. Het zal niet voor dit jaar zijn, of het jaar erop, maar misschien erna... Als ik elk jaar verbeter, dan komt dat wel vanzelf.” Zeker met een legende als trainer.