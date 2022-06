Bokser die na (lichte) tik plots in het ijle begon te slaan, overleden aan verwondingen

Hockey 5-0: Zuid-Afri­ka is een eenvoudig tussendoor­tje voor Red Lions in Pro League

Na Spanje en Frankrijk is Zuid-Afrika vandaag en morgen de derde gast van de Red Lions in het kader van de Pro League in Antwerpen. De ontmoetingen tegen Zuid-Afrika, het kneusje in de Pro League, vormen een mooie aanloop naar de topduels van dit weekend tegen India. Dinsdag werd het in het eerste duel 5-0. “Geen tegendoelpunten incasseren in een internationale match is altijd goed”, aldus Arthur Van Doren.

7 juni