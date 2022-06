Bokser die na (lichte) tik plots in het ijle begon te slaan, overleden aan verwondingen: “Mogelijk opeenstapeling van blessures doorheen de jaren”

BoksenSimiso Buthelezi, de Zuid-Afrikaanse bokser die afgelopen weekend in coma belandde, is deze nacht overleden. Na een (lichte) tik op de kin geraakte Buthelezi in een WBF-titelgevecht volledig gedesoriënteerd. Hij zag de scheidsrechter aan voor tegenstander en begon in het ijle te boksen. “Mogelijk overleed hij aan een opeenvolging van blessures die hij de laatste jaren opliep.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het waren nare beelden. Simiso Buthelezi vocht afgelopen weekend tegen Siphesihle Mntungwa om de WBF-titel bij de Afrikaanse lichtgewichten. De Zuid-Afrikaan domineerde ook tien ronden lang, waardoor de jury hem zonder verrassingen tot winnaar zou uitgeroepen hebben. Maar in de laatste seconden van het bokskamp liep het fout. Toen Mntungwa in de touwen viel, deelde hij een ogenschijnlijk kleine tik uit op de kin en wang van Buthelezi. Eentje met grote gevolgen, want Buthelezi was opeens het noorden kwijt. Hij dacht dat Elroy Marshall, de scheidsrechter, zijn opponent was en begon ook in het wilde weg te boksen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De arbiter legde het gevecht onmiddellijk stil. Mntungwa werd als triomfator uitgeroepen, Buthelezi werd in allerijl naar het King Edward VIII Hospital in Durban (Zuid-Afrika) overgebracht. Daar werd via een eerste scan hersenschade en een hersenbloeding geconstateerd. De bokser belandde even later in coma. De artsen oordeelden dat een operatie op dat moment niet mogelijk was. “Hij heeft een mirakel nodig”, klonk het.

Vandaag, drie dagen na het voorval, meldt de Zuid-Afrikaanse boksbond dat Buthelezi afgelopen nacht is overleden. De bond zal een onafhankelijk medisch onderzoek uitvoeren om na te gaan hoe een op het eerste gezicht lichte tik kon uitmonden in desastreuze gevolgen. Want tijdens het kamp zelf incasseerde de man amper (harde) stoten. Dokter Buyi Mabaso-Dlamini, die Buthelezi behandelde en aanwezig was op de boksmatch, heeft een hypothese klaar. “Mogelijk heeft hij de blessure al voor het kamp opgelopen”, aldus Mabaso-Dlamini. “Mogelijk is het ook het gevolg van verwondingen die zich doorheen de jaren hebben opgestapeld.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.