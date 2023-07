Bodyshaming en verwijtende taal: Zwemfed ontving klacht over psychisch grensoverschrijdend gedrag hoofdcoach Fred Vergnoux

Belgian Cats schrijven na thriller tegen Frankrijk met eerste EK-finale basketbal­ge­schie­de­nis

De buit is eindelijk binnen voor de Belgian Cats: voor het eerst ooit staan ze in een finale van het EK basketbal. Maar wat een thriller was daar alweer voor nodig. Eén helft lang waren de Belgen baas in de halve finale tegen Frankrijk, maar na de rust bleef er daar na een harde fysieke strijd niet veel meer van over. Het was evenwel Julie Allemand die de de winst mocht veiligstellen: 67-63. In de finale wacht morgen Spanje om 20u. De medaille is al zeker, nu het kleurtje nog.