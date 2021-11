Blummenfelt debuteert in Ironman van Mexico met wereldrecord

Meer sport Record voor Florent Van Aubel: hij wint voor de vierde keer de Gouden Stick

Donderdagavond werden in de J&M Studios in Schelle de beste hockeyers van het voorbije seizoen in de Belgische eredivisie verkozen tijdens de ‘Golden Stick Night’. De stemgerechtigden zijn alle spelers en speelsters uit de Eredivisie en hun coach. Bij de mannen zorgde Florent Van Aubel (30) voor een primeur. Hij is immers de eerste speler die de Gouden Stick vier keer verovert. Van Aubel was eerder in 2012, 2018 en 2019 aan het feest. Vorig jaar was er omwille van de pandemie geen uitreiking.

12 november