“Blij dat ik medaille heb, maar voelt wat als troostprijs aan”: judoka Jorre Verstraeten sluit EK af met brons

Brons op het EK judo. Voor de derde keer al. Begrijpelijk dat Jorre Verstraeten niet in de zevende hemel is. “Het steekt nu nog een beetje. Ik heb het gevoel dat er méér in zat.”

Geen Toma Nikiforov, geen Charline Van Snick. Zo leek alle medailledruk op het EK judo te rusten op Matthias Casse. Maar geen nood: Jorre Verstraeten, negende op de wereldranking, brak vandaag al de ban voor de Belgen. In de categorie tot 60 kilo greep de 24-jarige Leuvenaar, net als op de EK’s in Praag (2020) en Minsk (2019), een bronzen medaille. “En toch voelt dat nu eerder als een troostprijs aan,” zegt hij. “Ik ben wel blij dat ik een medaille heb maar ik heb het gevoel dat er méér inzat. Ik moet eerst nog de herhaling van mijn halve finale zelf bekijken voor ik weet of dat gevoel, en wat de mensen in mijn omgeving zeggen, ook klopt.”

In zijn halve finale moest Verstraeten na tien minuten de duimen leggen tegen Yanislav Gerchev, vice-Europees kampioen in 2017 en 2018. Een derde bestraffing was er voor de Belg teveel aan. Toch leek het erop dat de Bulgaar zelf niet veel ondernam en van het thuisvoordeel profiteerde. Verstraeten: “Het publiek was luid, zoveel is zeker, en het blijft een jurysport maar vooral mijn tweede bestraffing vond ik héél bizar. Terwijl Gerchev toch ook veel op z'n rug ging liggen, maar dat is nu eenmaal judo, hé. Ik ben tevreden met hoe ik de hele dag heb gevochten en dat ik een medaille won. Net zo goed werd ik vijfde en ging ik met lege handen naar huis.”

Verstraeten kon in geen enkele van z’n kampen scoren binnen de vier minuten. Dat leek hem bijna zuur op te gaan breken in de kamp om het brons, tegen Balabay Aghayev, 18de op de wereldranking. Hij ontsnapte zelfs aan een houdgreep. Pas in de verlegingen kon Verstraeten hem te grazen nemen met een schouderworp. “Ik had zelf niet de indruk dat Aghayev me controleerde. Het was gewoon een heel gesloten gevecht. Niemand vond echt een opening. Ik wist dat ik heel geduldig en rustig moet zijn. Maar fysiek voelde ik me goed. Ik sta conditioneel echt sterk. Het was zaak mijn tegenstanders eerst uit te putten om dan in de golden score het verschil te maken.”

