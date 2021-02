Blanka Vlasic, gewezen rivale van Tia Hellebaut, beëindigt carrière

In 2008 vocht de Kroatische in Peking een duel uit met Tia Hellebaut voor olympisch goud. Uiteindelijk pakte Hellebaut de olympische titel, na een sprong over 2m05. Vlasic behaalde op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro nog een bronzen medaille. In 2007 en 2009 kroonde ze zich tot wereldkampioene outdoor, in 2008 en 2010 was ze op het WK indoor de beste. Ze pakte in 2010 ook de Europese titel. Dat jaar werd ze door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) uitgeroepen tot Wereldatlete van het Jaar.