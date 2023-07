BK ATLETIEK. Nafi Thiam zegt finale 100m horden af, Delphine Nkansa not amused met kritiek bondstrainer na kanontijd op 100m: “Ik ben geen leugenaar”

Het BK atletiek is door hevige regen hels geëindigd. In dat riskante weer liet Nafi Thiam de finale van de 100m horden liever schieten. Te onthouden: Delphine Nkansa liep bij haar titel op de 100m met 11.03 sneller dan het record van Kim Gevaert, al komt die tijd niet in de boeken door te forse rugwind. Minder opgezet was Nkansa met een relletje rond haar persoon.

Na haar titel in het speerwerpen zaterdag gaf Nafi Thiam vandaag nog acte de présence op de 100m horden op het BK Atletiek in Brugge. In de reeksen plaatste ze zich voor de finale met een chrono van 13.66, maar door het helse weer met felle regen vond ze het op drie weken van het WK te riskant die finale te lopen. Ook Noor Vidts gaf verstek voor de titelstrijd op de 100m horden.

Volledig scherm Nafi Thiam kwam in de reeksen van de 100m horden in actie, maar gaf verstek voor de finale wegens de te slechte weersomstandigheden. © BELGA

Voor een van de opvallendste prestaties op het BK zorgde Delphine Nkansa. Zij ontpopt zich dit jaar tot een echte Belgische sprintsensatie. Ze won de titel op de 100m met een kanontijd van 11.03: een honderdste onder het Belgisch record van Kim Gevaert, maar profiteerde daarbij van een te forse rugwind (5.2m/s), ver boven de toegestane limiet van 2.0 m/s. De chrono zal dan ook niet in de boeken komen.

Kim Gevaert liep haar Belgisch record van 11.04 op de 100m in 2006 in Brussel. In mei dit jaar flirtte Rani Rosius met 11.08 al eens in de buurt, maar ook zij zag haar chrono toen door een rugwind van 2.5 meter per seconde niet gehomologeerd. Rosius ontbreekt op het BK in Brugge door een blessure.

Nkansa borduurde In Brugge voort op een uitstekende vorm, want twee weken geleden won ze op het EK atletiek voor beloften (U23) in het Finse Espoo nog verrassend de Europese titel op de 200 meter. “Maar ik ben ook niet in de vorm van mijn leven, want ik heb overal wat pijn”, zo voelde Nkansa in Brugge nog de naweeën van het EK voor beloften. “Ik heb daar veel races gelopen en ik was niet helemaal hersteld. Ik ben wel blij met deze chrono met een rugwind van plus 5. Ik voelde wel dat ik kon profiteren van de wind.”

Volledig scherm Delphine Nkansa (R) snelde naar de titel op de 100m. © BELGA

Kim Gevaert is geen onbekende voor Nkansa: “Ik wil het graag ooit beter doen dan Kim. Zij motiveert me. Ze zegt me: ‘Ga ervoor. Het komt goed’. Ik hoop op een dag haar records te verslaan, al zijn ze moeilijk te verbeteren.”

Toch kreeg Nkansa meteen na haar topprestatie in Brugge ook een domper te verwerken. Bondstrainer Patrick Himschoot gaf haar een uitbrander omdat ze vorig weekend verstek had gegeven voor het Belgische estafetteteam op de 4x100 meter in Londen. Dat ze dan een week later wel klaar is om het BK te lopen was niet in goede aarde gevallen bij de coaches van het estafetteteam en ze kreeg het verwijt gelogen te hebben.

Nkansa was niet opgezet met die terechtwijzing: “Ik heb op het EK voor beloften deelgenomen aan zeven races”, verweert Nkansa zich. “Mijn hamstring deed pijn. Na het EK voor beloften nam ik twee dagen rust. Dan ben ik herstart, maar voelde nog last. Ik heb een echografie laten nemen. Ik zou in Londen niet 100% zijn om te racen en het was beter om niet deel te nemen. Maar de coaches van de estafette vonden dat ik gelogen had omdat ik me voor het BK had ingeschreven. Maar ik heb niet gelogen. Ik was elke dag bij de fysio om me te laten behandelen. Ik heb bewijs van die afspraken. Ook nu na de 100m heb ik pijn.”

Volledig scherm Delphine Nkansa viert haar titel op de 100m met Mariam Oulare, maar kreeg net erna een uitbrander van bondstrainer Patrick Himschoot. © BELGA

Nkansa zou op het BK forfait geven voor de finale van de 200m: “Ik ga naar huis en ga me de komende dagen weer laten behandelen door de fysiotherapeuten. Ik vind het niet leuk dat de estafettecoaches dachten dat ik loog. En het is niet oké om net na mijn race op het BK die boodschap te horen te krijgen. Ik ben teleurgesteld omdat ik graag deel uitmaak van de estafette.”

Maar de toekomst oogt mooi voor Nkansa. Via de World Ranking mag Nkansa wellicht over drie weken naar het WK op de 100 meter. Ze bezet de 36ste plek in de wereld, net binnen de Belgische selectielimiet. Haar BK-titel levert met een correctiefactor van de rugwind nog rankingpunten op: “Ik hoop dat ik me mag bewijzen in Boedapest.”

Nkansa traint in Frankrijk, logisch dat ze dan ook al verder naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024 lonkt. “Er is nog veel ruimte voor verbetering. De Spelen is een droom. Ik hoop dat het me lukt. Ik ga rustig door met trainen, zonder mezelf druk op te leggen.”

Volledig scherm Delphine Nkansa na haar Europese beloftentitel op de 200m in Finland. © BELGA

WIE SPRONG DIT WEEKEND NOG IN HET OOG OP HET BK ATLETIEK?

Eliott Crestan veroverde de Belgische titel op de 800 meter bij de mannen. Hij haalde het in een wedstrijd van hoog internationaal niveau voor Pieter Sisk en Tibo De Smet. De winnende chrono van Crestan bedroeg zondag een eerder bescheiden 1:46.90, maar het was vooral de titel die van tel was. De Namenaar komt uit blessure en dus was Tibo De Smet, die zich vorige week nog voor de Olympische Spelen plaatste, favoriet. Die laatste liet echter tactische steken vallen en was pas derde in 1:47.37. Pieter Sisk was tweede in 1:47.18. De slotversnelling van Crestan was behoorlijk indrukwekkend. “En dat geeft vertrouwen richting WK”, zei hij na afloop.

Volledig scherm Eliott Crestan (rechts) won de 800m. © BELGA

Helena Ponette won in de striemende regen met een erg degelijke 52.26 de 400m bij de vrouwen. Ze lijkt zich op te mogen maken voor individuele WK-deelname. Het persoonlijk record van Ponette staat sinds enkele weken op 51.71. Daar kwam ze ondanks de omstandigheden dus aardig bij in de buurt. Ze haalde het zondag voor titelverdedigster Naomi Van Den Broeck, die 52.61 klokte. Voor aanvang van het BK was Ponette al 35e op de World Ranking, terwijl de top 36 naar Boedapest mag afreizen. Vermoedelijk schuift ze nog wat op en is ze zo gekwalificeerd. Van Den Broeck komt tekort. “Er was veel wind, veel regen én de piste is zwaar versleten. De omstandigheden waren dus allesbehalve goed”, zei Ponette na afloop. “En dus denk ik wel dat ik een sterke prestatie heb neergezet. Ik ben tevreden. Ik denk wel dat het WK nu binnen is.” Vooral met de Cheetahs, die sterker dan ooit zijn, lijkt er in Boedapest kans op succes. “De hele ploeg is inderdaad goed op dreef dit seizoen”, ziet ook Ponette. “Finale moet het minimumdoel zijn en daarna kijken we wel wat er nog meer mogelijk is.”

Volledig scherm Helena Ponette. © BELGA

Alexander Doom was de sterkste op de 400 meter bij de mannen. Ondanks felle regen klokte hij een aardige 45.83. De drie broers Borlée stuurden hun kat naar het BK, net als hun trainingsmaatje Jonathan Sacoor. Doom, die vorige week zijn persoonlijk record nog op 45.28 bracht, haalde het voor Florent Mabille (46.34) en Robin Vanderbemden (46.53). “Gezien de omstandigheden is dit goed”, besefte Doom na afloop. “Christian Iguacel vertrok als een raket, en dat hielp mij wel, want zo had ik een mikpunt. Zaterdag in de reeksen had ik geen goed gevoel, maar vandaag voelde het veel beter. Dit geeft weer wat extra vertrouwen richting WK. En ik denk ook dat ik nu zeker mag zijn van individuele deelname.”

Volledig scherm Belgian Alexander Doom (rechts) viert zijn BK-titel op de 400m. © BELGA

Camille Laus pakte de nationale titel op de 800 meter bij de vrouwen. Haar nieuwe discipline won ze met een chrono van 2:05.35, die naar alle waarschijnlijkheid niet zal volstaan voor WK-kwalificatie. Het persoonlijk record van Laus, die pas dit jaar overstapte van 400 naar 800 meter, staat sinds kort op 2:01.35. De felle wind in Brugge maakte het onmogelijk om bij die tijd in de buurt te komen. Op de World Ranking staat Laus niet hoog genoeg voor WK-selectie, en de rechtstreekse limiet van 1:59.80 was een beetje hoog gegrepen. “De chrono is niet goed, en toch ben ik tevreden”, zei Laus na afloop van het BK in Brugge. “In dit weer was er niet meer mogelijk. Ik heb voor de eerste keer een 800 meter van de kop af gecontroleerd, en dat is een goede leerschool. Winnen was hier het belangrijkste en dat is gelukt.

Volledig scherm Camille Laus. © BELGA

Isaac Kimeli won zaterdag de 5.000 meter bij de mannen. Hij verzamelde in tegenstelling tot nummers twee en drie John Heymans en Robin Hendrix echter niet genoeg rankingpunten voor een WK-selectie. De winst was zaterdag voor Isaac Kimeli in een kampioenschapsrecord van 13:25.56. John Heymans was tweede in 13:27.06. Robin Hendrix eindigde als derde in 13:34.30. De WK-limiet staat op 13:07.00. In de World Ranking staat Kimeli na een kwakkelseizoen zodanig laag dat hij een supertijd nodig had in Brugge. Die kwam er niet, en dus haalt hij Boedapest niet op de 5.000 meter. Hij is wel geplaatst op de 10.000 meter. “Het gevoel was goed. Veel beter dan eerder dit seizoen, toen ik zonder het te weten covid in mijn lijf had”, zei Kimeli na afloop. “Het plan was om mij ook op de 5.000 meter voor het WK te plaatsen, maar die coronabesmetting heeft mijn hele planning in de war gestuurd. Pas de laatste weken in Sankt-Moritz begon ik mij weer energiek te voelen en draaide ik weken van 160 kilometer zonder mij moe te voelen.”

Volledig scherm Isaac Kimeli. © BELGA

Elien Vekemans was zaterdag de beste in het polsstokspringen bij de vrouwen. De vice-Europese kampioene bij de beloften ging over 4m40 en lijkt op weg naar het WK in Boedapest. Het persoonlijk record van Vekemans staat op 4m50, één centimeter onder het Belgisch record van Fanny Smets. In Brugge liet Vekemans de lat op 4m52 leggen, maar dat was net te hoog gegrepen. De rechtstreekse WK-limiet bedraagt 4m71, maar Vekemans mag zich waarschijnlijk opmaken voor Boedapest via de World Ranking. Op de World Ranking is ze 36e, precies wat Belgian Athletics vereist. “Ik heb altijd gezegd dat het WK geen doel was en dat ik wel zou zien wat er kwam, maar nu ik er zo dicht bij ben, begin ik toch te dromen”, zegt Vekemans.

Volledig scherm Elien Vekemans. © BELGA

Philip Milanov greep de BK-titel in het discuswerpen bij de mannen. Het bleef bij een relatief bescheiden 64m14, maar toch kan de Bruggeling op beide oren slapen over zijn WK-selectie. De natte werpcirkel in Brugge speelde niet in het voordeel van Milanov, die niet in de buurt kwam van zijn seizoensbeste van 66m54. Zijn nationale record staat al zeven jaar op 67m26. De rechtstreekse limiet voor het WK atletiek eind augustus staat op 67m00, maar Milanov kan niet meer naast zijn selectie grijpen via de World Ranking. “Ik was niet helemaal fris door zware trainingen”, zei Milanov na afloop. “En dan was er nog de ruwe en natte werpcirkel die het lastig maakte.”

Volledig scherm Philip Milanov. © BELGA