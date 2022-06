BK ATLETIEK. Alexander Doom verlengt zijn titel op de 400 meter en doet gouden zaak voor WK-selectie

BK atletiekDit weekend staat het Belgisch kampioenschap atletiek op het menu. Het wordt om meerdere redenen een bijzondere editie, want de locatie is uitzonderlijk niet de Heizel, maar wel in Gentbrugge, en het BK duurt voor het eerst drie dagen en begint al op vrijdag. Het BK biedt een laatste kans voor enkele atleten om zich te plaatsen voor het WK in Eugene midden juli, want de selectie sluit zondagavond af. Volg alle ontwikkelingen hieronder.

Alexander Doom verlengt zijn titel op de 400 meter en doet gouden zaak voor WK-selectie

Alexander Doom heeft zijn titel verlengd op de 400 meter. Hij haalde het in 45.36 voor Kevin Borlée, die op 46.04 bleef steken, en lijkt nog moeilijk naast een individuele WK-selectie te kunnen grijpen.

De beste seizoenstijd van Doom stond op 45.63, maar daar dook hij zaterdag dus ruimschoots onder. Zijn persoonlijk record bedraagt 45.34. Voor het WK in Eugene midden juli staat de limiet op 44.90, maar Doom kan zich ook via de World Rankings plaatsen en dat ziet er rooskleurig uit. Hij stond voor aanvang van het BK precies 48e, terwijl de top 48 naar Eugene mag, maar raapte in Gentbrugge een karrevracht aan punten. Ook voor het EK in München in augustus deed Doom een belangrijke zaak. Op papier was hij tevoren al geplaatst, maar hij was niet bij de snelste drie Belgen en zou dus niet individueel in actie mogen komen. Nu heeft hij Jonathan Sacoor uit de selectie gelopen.

Kevin Borlée sprokkelde ondanks zijn teleurstellende chrono ook nog wat rankingpunten met zijn zilveren medaille, en is niet kansloos voor het WK. Voor aanvang van het BK was hij 52e. Als snelste Belg moet hij zich over zijn EK-selectie alvast geen zorgen maken. Jonathan Borlée en Jonathan Sacoor zegden allebei af voor de BK-finale.

Volledig scherm © BELGA

Kevin Borlée is de snelste in de reeksen van de 400 meter voor Doom en verrassende De Smet

Kevin Borlée heeft de snelste tijd neergezet in de reeksen van de 400 meter. Hij klokte een bescheiden 46.09. De beste seizoenstijd van Kevin Borlée bedraagt 45.12, zijn persoonlijk record 44.56. Titelverdediger Alexander Doom klokte met 46.14 de tweede tijd. Zijn seizoensbeste staat op 45.63, zijn persoonlijk record op 45.34. Jonas De Smet liep met 46.93 verrassend de derde tijd. Hij klokte eerder dit seizoen een persoonlijk record van 46.80. Jonathan Borlée liep in Gentbrugge met 46.94 de vierde tijd. Zijn seizoensbeste bedraagt 46.00, zijn nationale record 44.43. Jonathan Sacoor klokte de vijfde tijd met 46.98, een seizoensbeste maar ruim boven zijn persoonlijk record van 45.04.

Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 nodig, maar enkele Tornados maken ook kans op selectie via de World Rankings. Dan moeten ze wel nog wat opschuiven tijdens de BK-finale van morgen. Doom is 52ste, Kevin Borlée 53ste en Jonathan Sacoor 59ste. De top 48 mag naar Eugene. De andere Belgen staan te ver om kans te maken.

“Het begint stilaan wat beter te gaan na mijn coronabesmetting”, zei Sacoor. “Het probleem is dat je eigenlijk 120 procent gezond moet zijn om de laatste rechte lijn van een 400 meter te overleven. De dokter heeft mij gezegd dat forceren geen zin heeft. Ik moet mijn lichaam de tijd gunnen om te herstellen. Daarom richt ik mij op het EK in München in augustus. Een individuele deelname aan het WK in Eugene heb ik uit mijn hoofd gezet, maar als de Tornados mij nodig hebben, ben ik wel ter beschikking voor de 4x400 meter.”

Volledig scherm Jonathan Sacoor op archiefbeeld. © Photo News

Kevin Borlée klokte de snelste tijd, maar een goed gevoel hield hij er niet aan over. “Mijn lichaam zit helemaal geblokkeerd door een probleem in mijn rug”, vertelde hij. Eigenlijk is het medisch gezien niet verstandig om aan dit BK deel te nemen, maar door die verdomde World Ranking kan ik niet anders. Ik heb de punten nodig.”

Jonathan Borlée liep 46.94 en voelde zich nog minder in zijn sas dan zijn tweelingbroer. “Ik voelde me heel slecht”, klonk het bij de nationale recordhouder. “Gisteren was ik nog ziek en heb ik niks gegeten. Ik voelde na 200 meter al dat het niets zou worden. De finale van morgen loop ik niet. Dat was al beslist voor ik ziek werd. Het risico om mij te blesseren is te groot, want ik ben nog maar twee weken serieus aan het trainen.”

Wie wel met een goed gevoel rondliep in Gentbrugge, was titelverdediger Alexander Doom, die 46.14 klokte. “In de laatste rechte lijn heb ik kunnen ontspannen”, vertelde de West-Vlaming. “Ik heb er zin in om zaterdag mijn titel te verdedigen en ik kan de punten ook goed gebruiken voor de World Ranking. Individuele WK-deelname is voor mij geen obsessie, maar het zou wel mooi zijn.”

Philip Milanov overtuigt niet, toch kan WK-selectie hem nog moeilijk ontsnappen

Philip Milanov veroverde op het BK atletiek in Gentbrugge zijn twaalfde nationale titel in het discuswerpen. Met 61m72 maakte hij geen indruk, maar om zijn WK-ticket lijkt hij zich weinig zorgen te moeten maken.

De beste seizoensprestatie van Milanov staat op 64m48, zijn nationale record bedraagt 67m26. De limiet voor het WK atletiek in Eugene midden juli bedraagt 66m00, maar de Bruggeling staat er uitstekend voor op de World Ranking. Voor aanvang van het BK was hij al 28ste, terwijl de top 32 naar Eugene mag, en een nationale titel levert nog eens een hele sloot punten op. “In principe zou het in orde moeten zijn voor mijn WK-selectie. Ik heb de tegenstand bestudeerd en zie niet meteen in wie mij nog zou kunnen inhalen.” Met zijn povere resultaat op het BK kon hij nog redelijk leven. “Ik weet hoe het komt. Ik ben gewoon niet fris genoeg. In september ben ik voltijds beginnen werken als grafisch ontwerper en de hele dag voor de computer zitten is niet ideaal voor een topsporter. Als ik op het WK iets wil gaan doen, moet ik toch minstens 65 meter gooien, maar dat zie ik wel lukken als ik wat beter uitgerust ben.”

In de reeksen van de 400 meter horden maakte Paulien Couckuyt, die al geplaatst is voor Eugene, nog geen grote indruk. De nationale recordhoudster liep naar 56.48, ruim boven haar seizoensbeste van 55.36 en haar nationale record van 54.47. De finale volgt morgen.

Volledig scherm Philip Milanov op archiefbeeld. © BELGA

Ismael Debjani profiteert van kopwerk van anderen en wint 5.000 meter in de sprint

Ismael Debjani heeft de titel veroverd op de 5.000 meter. Hij profiteerde van het kopwerk van anderen, zette pas in de laatste 200 meter zijn turbo aan en won in een persoonlijk record van 13:33.04.

Michael Somers was naar Gentbrugge gekomen om de limiet voor het EK atletiek in München, die 13:24.00 bedraagt, te lopen. Hij had daarom zijn twee trainingsmakkers Thomas Vanoppen en Hamish Carson opgedragen om tempo te maken, maar het ging net een klein tikkeltje te traag. Somers nam na drie kilometer over van zijn hazen en kreeg geen steun van Debjani, die op zijn spurt rekende. Net als Debjani hield Somers wel een persoonlijk record over aan het BK, want hij finishte als tweede in 13:33.92.

Op de 10.000 meter is Somers wel geplaatst voor het EK. Ismael Debjani is op de 1.500 meter geplaatst voor zowel het EK als het WK in Eugene. Beiden krijgen volgende zaterdag in Heusden een uitgelezen kans om nog sneller te gaan over 5.000 meter.

“Mijn plan was om te volgen en pas in de laatste ronde aan de kop te komen”, zei Debjani. “Het is nu eenmaal een kampioenschap en dan is het mijn goed recht om mijn eigen tactiek te bepalen en niet aan de kop te komen. Ik zag het vooral als een testje in functie van Heusden volgende week. Er is mij verteld dat er daar richting 13:15 gelopen wordt, maar zelfs als ik daar de EK-limiet loop, mik ik in München toch in de eerste plaats op de 1.500 meter.”