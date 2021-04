Bizarre ontknoping in vrouwenbasketbal: bond roept Namen uit tot kampioen na forfait in finale van Castors Braine

Meer sportDe raad van bestuur van Basketball Belgium heeft nota genomen van de beslissing van Castors Braine om niet aan te treden tegen Namen in de enige nog overgebleven finalewedstrijd voor de Belgische titel in het vrouwenbasketbal en roept bijgevolg Namen uit tot Belgisch kampioen, zo maakte de federatie bekend. De Waals-Brabantse club heeft af te rekenen met een coronagolf.

“De raad van bestuur van Basketball Belgium heeft in de vergadering van heden nota genomen van de mededeling van de club Castors Braine dat het voor de club ten gevolge van de aanhoudende coronabesmettingen in het team niet mogelijk is de wedstrijd tussen Castors en Namen in het kader van de finale van de Play-offs in de Top Division Women, gepland voor woensdagavond, te spelen”, klinkt het in de mededeling.

“Gelet op de bepalingen van het reglement voor de play-offs, goedgekeurd door alle vier deelnemende clubs, beslist de raad van bestuur op voorstel van het departement competitie de club Castors Braine uit competitie te nemen, zonder enig financieel gevolg. Bijgevolg verklaart de raad van bestuur van Basketball Belgium op basis van administratieve gronden de club Namen kampioen in de Top Division Women in het seizoen 2020-2021. De raad van bestuur betreurt ten zeerste dat alle mogelijkheden om in overleg met beide clubs tot een sportieve oplossing te komen, tevergeefs zijn gebleken.”

Castors Braine kondigde eerder op de dag aan vanavond niet te zullen aantreden in de finalewedstrijd voor de Belgische titel in het vrouwenbasketbal. De Waals-Brabantse club moest eerder ook al de finalewedstrijden van vrijdag en zondag annuleren vanwege enkele coronabesmettingen. Die coronagolf is intussen nog niet overgewaaid.

Deze ochtend maakte Basketball Belgium in een persbericht nog bekend dat Castors Braine en Namen dinsdag in een vergadering tot het akkoord waren gekomen dat bij afwezigheid van één van beide teams de competitie definitief zou worden beëindigd.

Castors Braine blijft zo staan op zeven opeenvolgende kampioenschappen. Vorig seizoen werd het kampioenschap in maart gestaakt en werd de Waals-Brabantse club, die aan het eind van de reguliere competitie bovenaan stond, tot Belgisch kampioen gekroond. Voor Namen is het de achttiende titel, de tweede sinds de fusie in 2010.