Binnen 200 dagen starten Olympische Spelen in Tokio: krijgt Thiam wel de kans om haar goud te verdedigen? En op hoeveel medailles mikt het BOIC?

NBA Becky Hammon eerste vrouwelij­ke hoofdcoach ooit in NBA, LeBron James pakt straf record

31 december Afgelopen nacht is een stukje geschiedenis geschreven in de NBA. Becky Hammon (43) stond aan het roer van de San Antonio Spurs in het duel tegen de LA Lakers en is zo de eerste vrouwelijke hoofdcoach ooit in de grootste basketcompetitie ter wereld. En ook LeBron James bereikte een mijlpaal.