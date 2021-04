Biles wil mogelijk dan toch doorgaan tot Spelen van 2024

“Op dit moment ligt mijn focus volledig op de Spelen van Tokio”, zei de 24-jarige Biles op een digitale mediadag van Team USA. Ze bevestigde dat haar Franse coaches Laurent en Cecile Landi haar hebben gevraagd om over drie jaar ook naar Parijs te gaan. “Na de Spelen van Tokio gaan we met het team een tour door de Verenigde Staten maken. Daar heb ik enorm veel zin in. Wat ik daarna ga doen? Dat moeten we zien. Cecile en Laurent komen uit Parijs en ze hebben me min of meer verplicht om in ieder geval als toestelspecialist terug te komen.”