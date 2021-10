Biles en co eisen ontslag Amerikaans olympisch bestuur: “Ze zijn niet bereid om de chronische problemen rond misbruik aan te pakken”

Even terug naar eind 2017. Teamarts Larry ‘het monster’ Nassar (58) bekent schuld nadat hij door zeven Amerikaans topturnsters, onder wie drie olympisch kampioenes, en meer dan 140 andere vrouwen aangeklaagd wordt voor aanranding en seksueel overschrijdend gedrag. Hij krijgt 175 jaar cel. Ook de volledige top van de Amerikaanse turnfederatie, USA Gymnastics, stapt op. Het bestuur van het USOPC biedt zijn excuses aan.

Volledig scherm Larry Nassar tijdens zijn proces. © REUTERS

Vier van de slachtoffers, Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman en Maggie Nichols, pleiten nu in een brief aan het Congres voor het vertrek van het voltallige bestuur van USOPC. Ze vinden dat niet alleen de Amerikaanse turnfederatie, maar ook het comité ernstige fouten heeft gemaakt. “De acties van de Raad van Bestuur tonen aan dat ze niet bereid zijn om de chronische problemen wat betreft misbruik aan te pakken”, staat volgens The Wall Street Journal in de brief.

In een reactie liet het USOPC weten dat het de voorbije jaren wel degelijk grote veranderingen heeft doorgevoerd. “De brief aan het Congres onderstreept hun bezorgdheid en we vinden het heel moedig van de slachtoffers dat ze deze problemen onder de aandacht blijven brengen. De brief verwijst naar problemen die het USOPC al meer dan twee jaar aanpakt. Dat blijven we iedere dag doen. We hebben de meest ingrijpende bestuursveranderingen in twee decennia doorgevoerd en werken vol aan de aanpak van seksueel misbruik op ieder niveau in de sport.”

Volledig scherm Maggie Nichols, Simone Biles en McKayla Maroney. © Photo News

Vorige maand kwamen Biles en andere (oud-)turnsters nog getuigen over het jarenlange seksueel misbruik tijdens een emotioneel pleidooi bij de Amerikaanse Senaat. Die onderzoekt of er ook bij de FBI fouten zijn gemaakt. Een rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie bracht namelijk aan het licht dat de FBI meer dan een jaar geaarzeld heeft voordat het in actie schoot en veel te lang niets deed met de getuigenissen. De commissie onderzoekt nu hoe dat is kunnen gebeuren.

De misbruikzaak, één van de grootste schandalen in de sportgeschiedenis, heeft diepe sporen nagelaten bij de 24-jarige Biles. Deze zomer laste ze middenin het olympisch toernooi een pauze in om haar mentale gezondheid te beschermen. In een interview met New York Magazine vertelde Biles ook dat ze spijt heeft van haar deelname in Tokio. “Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen, toen het in de media twee jaar lang over Larry Nassar ging. Het was te veel. Maar ik was niet van plan om me door hem iets te laten afpakken waarvoor ik sinds mijn zesde heb gewerkt. Ik wilde hem dat plezier niet van me af laten nemen. Dus ik zette door zolang mijn geest en lichaam dat toestonden.”

Volledig scherm Simone Biles tijdens haar getuigenis bij de Amerikaanse Senaat. © AFP