Bij verlies geen play-offs: LeBrons mislukte trio stort Lakers in de afgrond

NBAVerliezen de Lakers vannacht van Doncic’ Dallas Mavericks, dan missen ze – voorlopig – de play-offs. Met de San Antonio Spurs op hun hielen, zakken LeBron & co na verlies naar de elfde plaats. Dat betekent geen barragewedstrijden én geen play-offs. Met nog acht wedstrijden te spelen is dat een potentieel drama voor LA, met Luka Doncic in een hoofdrol. De Sloveen kan zijn grote idool LeBron James vannacht al een vroege doodsteek geven.

Sinds vorig seizoen plaatsen niet langer de eerste acht zich rechtstreeks voor de play-offs, maar vechten zowel de nummers 7 en 8 als de nummers 9 en 10 het in onderlinge barrageduels tegen elkaar uit. De twee die daar als winnaar uitkomen, krijgen de laatste play-offtickets.

Lees onderaan verder hoe dat play-in-toernooi nu precies werkt.

Vormdip

Maar nu komen voor de Lakers ook die barragewedstrijden in het gedrang. Te wijten aan een enorme vormdip. Sinds de All-Star Game wonnen de Lakers nog maar vier van hun zestien wedstrijden, een winstpercentage van amper 25 procent. Ook sinds het nieuwe jaar verloren ze er 24 en wonnen ze er maar 11. De Lakers tuimelden zo van de zesde plaats naar de zevende, achtste, negende, tiende en vannacht mogelijk naar de elfde.

Bovendien komen net nu rechtstreekse concurrenten, de New Orleans Pelicans en San Antonio Spurs, onder stoom. De Pelicans wonnen vier van hun laatste zes wedstrijden en kwamen terug van een achterstand van maar liefst 23 punten tegen… de LA Lakers. Een mentale tik.

Ook de Spurs van Popovich breidden een winstreeks van vier wedstrijden aan elkaar.

Volledig scherm Dejounte Murray van de San Antonio Spurs scoorde vannacht nog 33 punten om zijn team langs de Rockets te leiden. © AP

Waarom Westbrook?

De oorzaken voor de Californische wanorde waren al snel in het seizoen duidelijk: defensief is het een warboel. Vooral de 37-jarige Carmelo Anthony loopt vaak verloren. Hij werd door de Houston Rockets een hele wedstrijd lang geviseerd. Jalen Green gaf achteraf zelfs meerdere malen openlijk toe dat dat hun tactische plannetje was: bij elk balbezit ‘Melo’ opzoeken.

Maar niet alleen Anthony heeft het moeilijk in LA, dat geldt ook voor Russell Westbrook. Zijn glorietijden lijken ten einde te komen. In zowat alle categorieën doet hij het slechter dan de vorige jaren. Vooral zijn driepuntpercentage is pover en duikt weer onder de 30 procent. Westbrook is nooit goed bij schot geweest, dus leek hem binnenhalen deze zomer sowieso al een rare beslissing. Nochtans hebben de Lakers Westbrooks rebounds niet nodig — daarvoor beschikken ze over Anthony Davis —, net zo min als zijn assists — daarvoor loopt er in het Staples Center ene LeBron James rond.

Volledig scherm Russell Westbrook © AFP

Westbrook moest met AD en LeBron hét gevaarlijkste trio van de NBA vormen. Is dat even anders uitgedraaid.

Maar ‘Russ’ staat er tenminste. Dat kan je over Anthony Davis niet zeggen. AD speelde nog maar 37 van de 74 wedstrijden dit seizoen en is ook nu weer geblesseerd. De man van glas.

One-man army

Het oorspronkelijke trio is herleid naar een ‘one-man army’. LeBron James is op zijn 37ste de enige die nog overeind blijft. Gemiddeld 30,1 punten per wedstrijd, het hoogste puntenaantal in de hele NBA. Waar zouden de Lakers in godsnaam staan zonder hem en al zijn punten?

James kent een ongelofelijk seizoen. Als eerste en enige behaalde hij 30.000 punten, 10.000 assists en 10.000 rebounds én met meer dan 37.000 punten is hij nu tweede aller tijden in de topschutterstand. Een recordjaar. Maar wel eentje dat in mineur lijkt te eindigen voor ‘The King’. En dan dreigt hij met een enkelblessure nog eens zijn eigen begrafenis te missen vannacht.

Ach, misschien toont Doncic zijn idool wel genade.

Hoe werkt dat play-in-toernooi precies? De nummers 7 en 8 en nummers 9 en 10 vechten het dus in een onderling duel tegen elkaar uit. Eén duel. Geen ‘best of 7’, niet de eerste tot vier overwinningen. Nee, één duel. De winnaar van dat ene duel tussen de nummers 7 en 8 is automatisch geplaatst voor de play-offs en moet het tegen de nummer twee in zijn ‘conference’ opnemen. De verliezer strijdt met de winnaar van dat andere onderlinge duel, tussen de nummer 9 en 10, voor het laatste play-offplekje. Wie daarin zegeviert, moet het opnemen tegen de leider van zijn ‘conference’, in het Westen zijn dat al zeker de Phoenix Suns. Als de nummer 7 dus twee keer op rij verliest, is zijn hele seizoen voor niks geweest. Omgekeerd geldt hetzelfde: als nummer 10 kan je een heel jaar lang slecht zijn, je hoeft maar twee keer op rij te winnen en je haalt toch de play-offs.

Volledig scherm LeBron James tegenover Luka Doncic in de vorige confrontatie tussen de twee dit seizoen © USA TODAY Sports

Bekijk op Streamz het sportdrama over de basketbalploeg LA Lakers en het ontstaan van één van de meest meest sprekende sportploegen ooit. Bekijk ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ hier op Streamz.