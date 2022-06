“Bij de Rode Duivels was het zeker 6-1?”: Belgian Arrows kloppen eenvoudig Japan in eerste ronde World Cup of Darts en spelen morgen tegen Polen

DartsDe Belgian Arrows, met Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh, hebben zich op de World Cup of Darts eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde. Japan bleek enkele maatjes te klein: 5-2. “Job done, nu zitten we écht in het toernooi.” Morgenavond wacht Polen.

Kijk naar hun reactie onderaan dit artikel

“We hebben maar één doel: de trofee in de lucht steken”, vertelden Huybrechts en Van den Bergh vooraf. Goed begonnen is half gewonnen. Want België nam in de openingsmatch in de Eissporthalle in het Duitse Frankfurt eenvoudig afstand van Japan, dat met de onbekenden Tomoyo Goto en Toru Suzuki het WK voor landenteams kwam betwisten.

De Belgian Arrows namen meteen het initiatief en gingen dankzij een 180 van Huybrechts door de leg van Japan. Ook ‘Dancing Dimi’ vond al snel de maximale score, de voorbode voor een bevestiging van de break. 2-0.

Quote Het is een last die van de schouders valt. We zitten nu écht in het toernooi. Huybrechts en Van den Bergh

De gemiddelden spraken boekdelen. Terwijl onze Belgen aanvankelijk rond de 100 zaten, moesten Goto en Suzuki het doen met slechts 78.

Japan behield nadien een eigen leg, maar België stoomde door naar 4-1. Even spartelde Goto nog tegen met een knappe finish van 96 op het spelletje van onze landgenoten. Ook het niveau van Kim en Dimitri daalde even. Maar het was slechts uitstel van executie voor Japan, want België maakte het af in de zevende leg: 5-2.

Huybrechts en Van den Bergh nemen het morgen in de tweede ronde op tegen Polen. Dat in de avondsessie, ook te volgen op HLN.be en VTM 2. Krzysztof Ratajski en Sebastian Bialecki klopten de Verenigde Staten met 5-4.

“6-1 was dat zeker hé bij de Rode Duivels tegen Polen?”

“Het was voldoende. Niet meer, niet minder”, vertelden Huybrechts en Van den Bergh aan Rudy Lanssens ter plekke. “Of er nog een schrikje was toen ze bij 4-1 nog wat terugdeden? Goh... Job done. Zo kijken we ernaar.” En zo is die eerste horde genomen. “Het is een last die van de schouders valt. We zitten nu écht in het toernooi. De eerste wedstrijd is de moeilijkste, zeker met zo’n kort format. Je mag niemand onderschatten.” En nu dus, Polen. (lacht) “Eerst lekker slapen. 6-1 was dat zeker hé bij de Rode Duivels?”

Kijk hieronder naar de volledige reactie:

Overige resultaten op vrijdag:

Letland - Hongarije: 5-1

Zweden - Zuid-Afrika: 5-2

Portugal - Italië: 5-3

Australië - Litouwen: 5-2

Engeland - Tsjechië: 5-1

Schotland - Hong Kong: 5-1

Affiches tweede ronde:

België - Polen

Engeland - Letland

Schotland - Portugal

Australië - Zweden

Wales - Oostenrijk

Duitsland - Denemarken

Nederland - Ierland

Noord-Ierland - Nieuw-Zeeland

Volledig scherm Huybrechts en Van den Bergh. © r

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.