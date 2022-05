Beste padelspelers ter wereld spelen deze week in Brussel: “De evolutie die padel op relatief korte termijn onderging is gigantisch”

PadelVan woensdag tot en met zondag palmt de wereldtop de Gare Maritime van het Brusselse Tour & Taxis in voor een etappe van de World Padel Tour. Alejandra Salazar en Francisco ‘Paquito’ Navarro zijn twee Spaanse iconen die tijdens deze Circus Brussels Padel Open van de partij zullen zijn. “Plots moeten we een pak meer reizen. Het is mooi om te zien dat padel een internationale sport wordt”, klinkt het.

De 36-jarige Madrileense Alejandra Salazar is de meest succesvolle padelspeelster ooit. Sinds de start van de World Padel Tour in 2013 is Salazar de enige speelster die er in slaagde om elk jaar minstens één keer in de finale van een WPT-toernooi te staan. Ze heeft een recordaantal van veertig titels op haar palmares. Haar eerste toernooi won ze in 2013 in Valencia, vorige maand mocht ze in Alicante voor de veertigste keer vieren. Samen met haar dubbelpartner Gemma Triay staat ze momenteel op de eerste plaats op de wereldranglijst. Het duo is in Brussel dan ook als eerste reekshoofd geplaatst.

Volledig scherm Alejandra Salazar met de organisator en zijn zoon. © Vincent Laureyssens

De Belgische padelliefhebbers zagen de 33-jarige Francisco ‘Paquito’ Navarro wellicht al aan het werk. Vorig jaar won hij samen met zijn Argentijnse partner Martin di Nenno de WPT-Exhibition in Knokke. Navarro won in zijn carrière 22 keer een toernooi om de World Padel Tour en vormt op dit moment met Di Nenno het tweede beste duo ter wereld, na de Spanjaarden Alejandro Galan en Juan Lebrón. Een droomfinale Galan/Lebrón – Navarro/Di Nenno behoort zondag in Brussel tot de mogelijkheden.

“Ik ben blij terug in België te zijn, want het exhibitietoernooi van Knokke was voor mij een geweldige ervaring”, zegt Navarro. “Het toernooi was piekfijn georganiseerd en de sfeer was uitmuntend. Het is duidelijk dat padel groeit in België. Ik ben er zeker van dat de interesse in de toekomst nog zal toenemen.”

Volledig scherm Organisator Vincent Laureyssens met Francisco Navarro. © Vincent Laureyssens

Voor Salazar en Navarro ziet het internationale circuit er plots helemaal anders uit. Tot enkele jaren geleden moesten ze slechts zeer sporadisch Spanje uit, nu staan er naast Brussel toernooien in onder meer Miami, Kopenhagen, Sardinië, Amsterdam, Malmö en Mexico op de affiche.

Quote Wat reizen betreft wordt 2022 mijn zwaarste jaar ooit. Tegelijk ben ik wel blij om heel wat nieuwe landen te ontdekken. Alejandra Salazar

“Ik ben fier dat padel op internationaal vlak uitbreidt”, aldus Salazar. “De mensen houden van deze sport. Ik speel sinds mijn achtste en heb de evolutie van kortbij gevolgd. Wat reizen betreft wordt 2022 mijn zwaarste jaar ooit. Tegelijk ben ik wel blij om heel wat nieuwe landen te ontdekken. Ik ben 36 jaar, maar heb met acht titels in 2021 wel mijn allerbeste seizoen achter de rug. Ik wil dus nog wel een tijdje doorgaan.”

“De evolutie die padel op relatief korte termijn onderging is gigantisch”, bevestigt Navarro. “Pakweg zes jaar geleden moesten we hooguit twee keer per jaar het land uit om toernooien om de World Padel Tour te spelen. Nu is het constant koffers pakken. (lacht) De mensen genieten duidelijk van de spectaculaire slagwisselingen. Op voorhand kan ik nooit beloven dat het showgehalte groot zal zijn, maar in die kooi ga ik er wel altijd honderd procent voor. Aan jongeren die met padel beginnen kan ik alleen maar aanraden om zich heel hard te amuseren. De rest volgt later wel.”

De beste padelspelers in België scoorden in het verleden ook in tennis meer dan behoorlijk. Dat is bij de Spaanse wereldtoppers niet het geval. “Ik heb nooit getennist”, zegt Salazar. “Op prille leeftijd combineerde ik padel met basketbal. De knepen van padel worden in Spanje van jongs af aangeleerd. Marta Marrero vormt de uitzondering. Met haar speelde ik tussen 2015 en 2018 op de World Padel Tour en zij stond ooit op de 47ste plaats op de wereldranglijst tennis. Tennissers hebben sowieso de juiste mindset om padel te spelen. Indien ze genoeg trainen kunnen ze uitgroeien tot zeer goede padelspelers. Dat heeft Marta bewezen.”

Quote Binnen pakweg vijf à tien jaar zal die wereldrang­lijst er helemaal anders uitzien.

Een blik op de wereldranglijst zegt veel: zowel bij de mannen als de vrouwen maken Spanjaarden en Argentijnen de dienst uit. “Dat is al zeer lang het geval, maar dat gaat zeker veranderen”, zegt Salazar stellig. “In heel wat landen groeit het niveau snel. Binnen pakweg vijf à tien jaar zal die wereldranglijst er helemaal anders uitzien.”

Navarro: “De andere landen hebben nog een weg te gaan. De beste Belgische speler van de toekomst zet op dit moment misschien zijn eerste padelstappen. Je hebt een goede generatie nodig van 8 à 10-jarigen en daar pluk je dan binnen tien jaar de vruchten van. De metamorfose in het internationale padellandschap zal er volgens mij wel sneller komen dan verwacht.”

Volledig scherm Elke Clijsters met Alejandra Salazar. © Vincent Laureyssens

