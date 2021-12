“Beste gevoel ooit aan snookertafel”: fenomenale Luca Brecel staat in finale van het prestigieuze UK Championship

SnookerNiet te stoppen. Luca Brecel (26) staat in de finale van het prestigieuze UK Championship snooker, een van de drie belangrijkste rankingtoernooien van het seizoen. De ‘Belgian Bullet’, het nummer 40, versloeg de Engelsman Kyren Wilson (WS-5) met 4-6. Brecel imponeert al een hele week in York en neemt het morgen in de finale op tegen Barry Hawkins (WS-14) of Zhao Xintong (WS-26). “Ik was zo nerveus. Ik kon alleen maar denken aan de finale. Ik kon deze nacht amper slapen”, vertelde Brecel achteraf.

Brecel verkeert in bloedvorm, wat de voorbije maanden merkbaar is in zijn resultaten en snookerspel. Vandaag legde hij daar tegen Wilson, het nummer 5 van de wereld en in 2020 vicewerldkampioen, een nieuw laagje op. Onze 26-jarige landgenoot won met 4-6 en is de eerste speler van het Europese vasteland die de finale bereikt van een ‘Triple Crown tournament’ (daaronder valt het WK, de UK Championship en de Masters, red.).

Hij was subliem in zijn halve finale en lukte maar liefst 4 centuries. De staande ovatie van het Engelse publiek sprak boekdelen. Morgen de absolute kers op de taart tegen Barry Hawkins (WS-14) of Zhao Xintong (WS-26)?

Brecel: “Beste gevoel ooit aan snookertafel”

“Ongelofelijk, dit is een droom die uitkomt”, vertelde Brecel meteen na zijn halve finale op BBC. “Ik was zo nerveus. Ik kon alleen maar denken aan de winst om de finale te halen. Ik kon deze nacht amper slapen. In de wedstrijd zelf dacht ik niet te veel na. Ik probeerde zo relax mogelijk te spelen, daardoor speelde ik een solide wedstrijd. Dit is misschien wel het beste gevoel dat ik aan een snookertafel heb beleefd. Het voelt beter aan dan mijn winst in China. Toen was er niemand, nu bleven de ballen er op het laatst ingaan.”

Brecel haalde naar eigen zeggen nog niet al te vaak zijn beste niveau op dit toernooi. “Maar ik bleef wel winnen. Ik heb me voor dit seizoen voorgenomen om de tegenstanders zo weinig mogelijk kansen te laten. Dat geeft me nu vertrouwen. Dat commentator Shaun Murphy me unplayable vond? Dat is leuk, maar uiteindelijk was het ook maar 4-6. Dat zegt ook veel over hoe goed Wilson speelde. Toen hij terugkwam tot 3-5 deed het even pijn, maar daarna kon ik me herpakken. Nu alles op de finale, ik heb niets te verliezen.”

Brecel 2.0

“Ik ben zeven kilo kwijt en dat is nog maar het begin”, vertelde hij in april over ‘Brecel 2.0'. “Ik eet wat minder en ben weer gaan lopen. Ik wil fysiek weer scherper staan. Een gezonde geest in een gezond lichaam, is het motto. Wie weet zit ik hier binnenkort wel met een sixpack. Wat fitter zijn helpt me alleszins in de wedstrijden.”

Volledig scherm Kyren Wilson. © PRESSASSOCIATION

Volledig scherm © PRESSASSOCIATION

Volledig scherm Luca Brecel. © PRESSASSOCIATION