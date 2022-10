Beslissing van Tom Brady om niet met NFL te stoppen, kost hem huwelijk met topmodel Gisele Bündchen

NFLDe beslissing van Tom Brady (45) om zijn pensioen terug te draaien en toch nog een 23ste seizoen in de NFL te spelen met Tampa Bay Buccaneers, is niet in goede aarde gevallen bij zijn vrouw Gisele Bündchen (42). Het koppel leeft al enkele weken apart en heeft inmiddels elk een afzonderlijke scheidingsadvocaat ingehuurd.

In een interview met ‘Elle’ liet Bündchen weinig aan de verbeelding over toen ze gevraagd wat ze vond van de beslissing van de quarterback om de actieve sport toch niet op te geven. “Natuurlijk ben ik bezorgd. Football is een erg gewelddadige sport. Er zijn ook de kinderen, voor wie ik zou willen dat Tom meer aanwezig is”, sprak Bündchen. “We hebben die conversatie al zoveel keren gehad. Uiteindelijk moeten we maar een beslissing nemen die voor iedereen het best is. Hij moet ook zijn plezier nastreven, natuurlijk.”

Brady en Bündchen hebben samen twee kinderen: Benjamin (12) en Vivian (9). De legendarische quarterback, die talloze records op zijn naam heeft staan waaronder zeven eindzeges in de Super Bowl, heeft ook een zoon van 15 uit een vorige relatie, Jack. De scheiding belooft dus geen lachertje te worden: er moeten voor miljoenen dollars aan bezittingen verdeeld worden. Hun portfolio aan vastgoed bedraagt zomaar eventjes 26 miljoen euro. Ze huwden in februari 2009.

Op de ‘Forbes’-lijst van rijkste atleten stond Brady onlangs op de negende plaats. Hij verdient jaarlijks 84 miljoen euro, waarvan 52 euro aan reclame-inkomsten. Wanneer hij definitief stopt, wacht hem een job als analist bij ‘Fox Sports’. Daar tekende hij een contract van 10 jaar goed voor 375 miljoen euro. Het fortuin van Bündchen, naast model ook zakenvrouw, wordt geschat op 400 miljoen euro.

Onafgemaakte zaken

Het icoon van het American football had begin februari nog maar zijn afscheid aangekondigd, maar kwam terug op dat besluit. “De afgelopen twee maanden heb ik me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is en niet in de tribune. Die tijd komt nog wel. Maar nu nog niet. Ik hou van mijn teamgenoten, en ik hou van mijn supporterende familie. Zij maken het allemaal mogelijk. Ik kom terug voor mijn 23ste seizoen in Tampa. Er zijn nog enkele onafgemaakte zaken.” Brady gaf vroeger altijd aan te willen spelen tot zijn 45ste.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL. Hij hielp de New England Patriots zes keer aan winst in de Super Bowl en leidde ook de Tampa Bay Buccaneers in het seizoen 2020-21 dus naar het kampioenschap.

