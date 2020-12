Bergen boekt verdiende zege tegen Oostende

De derde competitiewedstrijd van zowel Oostende als Bergen was meteen ook de eerste match van de tweede seizoensfase tussen de ongeslagen leiders uit groep A en B. Thuisploeg Oostende, zonder de positief geteste Bratanovic en het geblesseerde duo Gillet (enkel) - Buysschaert (hiel) opende de score via Nakic, die op eigen houtje voor een tienpuntenkloof zorgde bij 18-8. Smith bood bezoekend weerwerk en bracht Bergen terug in de wedstrijd (31-27), maar kon niet verhinderen dat de kustploeg opnieuw afstand nam richting rust (45-36). Bergen kwam sterker uit de kleedkamer en zorgde onder impuls van Spencer met een 0-13 voor de kentering (45-49). Een furieuze Gjergja zag hoe Schwartz de kustploeg op sleeptouw probeerde te nemen, maar na de zesde gemiste driepunter van Sylla (2/14) gooiden Mortant en Durham wel hun bom door het net (51-56). In een uiterst gesloten slotluik leek uitblinker Smith (goed voor 25 punten) de Bergense zege veilig te stellen (64-71), maar Djordjevic bracht Oostende tot op één punt terug (70-71). Durham en Cage faalden niet vanop de vrijworplijn, waarna de ultieme driepunter van Troisfontaines op de ring strandde (72-75).

“Een schande”, aldus Gjergja tijdens de persconferentie. “Bergen won hier meer dan verdiend. Ze hebben vooral onze tweede line-up getoond hoe we moeten spelen. Met een ruime bonus van veertien punten op zak stond er een bende egoïsten op het veld, wat absoluut niet de identiteit van ons team is. Naar het einde van de eerste helft toe waren we al wat op de sukkel, maar wat ik in het derde quarter gezien heb, tart alle verbeelding. We vonden de juiste manier niet meer om terug te vechten, maar alle krediet voor onze opponent en proficiat met de overwinning. Stel mij nu in de plaats van bepaalde spelers en ik ga meteen op mijn eentje drieduizend shots nemen, zo niet heb je het hart niet van een echte basketter”, besluit een roepende Kroatische coach. Aan de andere kant van de tafel een glunderende Vedran Bosnic, coach van Bergen. “Ik ben heel blij met hetgeen we hier laten zien hebben in en tegen Oostende, een club waarvoor ik bijzonder veel respect heb. We hebben vooral in het derde quarter heel veel karakter getoond en groeiden naarmate de wedstrijd vorderde. Dit is een belangrijke zege voor het verdere verloop van de competitie”, klinkt het tot besluit.