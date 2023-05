Beresterk Roeselare pakt 14e landstitel, Maaseik blijft andermaal met lege handen achter

Roeselare heeft zich vrijdag voor de veertiende keer tot landskampioen in het volleybal gekroond. De West-Vlamingen wonnen in de derde finalewedstrijd met 3-0 (32-30, 25-21 en 25-14) van eeuwige rivaal Maaseik en pakken zo hun derde kampioenschap op een rij.

De eerste twee duels gingen de voorbije week allebei al naar de West-Vlamingen. Nadat ze het eerste finaleduel in eigen zaal met 3-1 hadden gewonnen, bleken ze dinsdag ook in de Steengoed Arena in Limburg met 1-3 te sterk.

Voor de manschappen van coach Steven Vanmedegael is het de tweede trofee van het seizoen. In februari klopten ze Menen met 3-0 in de finale van de Beker van België.

Begin april greep Roeselare naast een tweede eindzege in de CEV Cup, de tweede beker in het Europese mannenvolley. In de eigen Tomabelhal verloren de West-Vlamingen in de terugwedstrijd van de finale de golden set met 9-15 van de Italiaanse topclub Modena. De wedstrijd zelf was op 0-3 in het voordeel van de Italianen geëindigd, nadat Roeselare een week eerder met dezelfde cijfers in Modena was gaan winnen.

De West-Vlamingen werden eerder landskampioen in 1989, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 en 2022. Vorig jaar versloeg Knack in de titelfinale Menen. Maaseik is met zestien landstitels nog steeds de recordkampioen. De laatste keer dat het kampioenschap niet door Roeselare of Maaseik gewonnen werd, was in 1994. Toen werd de toenmalige topclub Zellik een derde keer op rij kampioen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA