Ben Saddik op ramkoers met topman Glory na rellen: “Hij hoort de waarheid te vertellen en dat is niet gebeurd”

Bekijk hieronder nog eens hoe Glory 80 volledig ontspoorde:

Even terug naar Glory 80. Tijdens de voorlaatste kamp tussen Arkadiusz Wrzosek en Badr Hari liep het fout in de tribunes. Stoelen vlogen in het rond, mensen sloegen op de vlucht. De situatie was zo onveilig dat de rest van het programma werd geschrapt. De Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik kwam dus niet meer in actie. De politie kwam massaal ter plaatse en kon uiteindelijk de gemoederen bedaren. Veertien toeschouwers en vier politieagenten raakten gewond.

Volgens Ben Saddiks managment is hier niets van waar: “Er is door ons nul extra financiële compensatie gevraagd en er is door Glory nul extra compensatie aangeboden. Sterker nog, Glory heeft voorgesteld om het eerder contractueel vastgestelde bedrag in termijnen uit te betalen. Tot op heden is er nul euro vergoeding geweest, terwijl Jamal aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan. In tegenstelling tot andere vechters is hij aanwezig geweest bij persconferenties en wegingen en heeft hij het event actief gepromoot. Jamal heeft akkoord gegeven voor Glory Rivals op 21 mei, tegen een lager bedrag, om zijn fans en het Belgische en Nederlandse publiek de show te geven die ze verdienen. Jamal wil in een vol stadion laten zien dat wat is gebeurd een uitzondering vormt binnen onze mooie sport, en niet de norm is. Tot op heden blokkeert Rudmann echter persoonlijk deze gang van zaken. Het is geenszins anders op te vatten dan als karaktermoord en carrièreblokkering.”