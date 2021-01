Ben Saddik moet wegens blessure verstek geven voor gevecht tegen Verhoeven

Judo “Goud is altijd het doel”: judoka Matthias Casse op Masters in Doha aan eerste competitie in 2021 toe

9 januari Zo’n kleine twee maanden na het EK judo in Praag, maakt Matthias Casse zich op om weer in competitie uit te komen. Op de Masters in Doha verdedigt de 23-jarige Antwerpenaar dinsdag zijn titel in de categorie tot 81 kilo. “Goud is altijd het doel en dat is nu niet anders, maar dit jaar telt er maar één competitie: de Olympische Spelen.”