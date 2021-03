Ben Mertens krijgt uitnodiging voor WK snooker

De kwalificaties gaan maandag 5 april, twee dagen vroeger dan gepland, van start in het English Institute of Sport in Sheffield en duren tot woensdag 14 april. De kwalificaties werden met twee dagen verlengd om meer matchen live te kunnen streamen. Mertens moet al in de eerste ronde aan de bak, Luca Brecel hoeft als nummer 38 van de wereld pas in de derde en voorlaatste ronde in actie te komen. In de kwalificaties worden er zestien tickets voor het WK verdeeld, de top zestien van de Orer of Merit is rechtstreeks geplaatst. De loting wordt zondag 28 maart, bij de finale van het Tour Championship, uitgevoerd.