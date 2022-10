Belgym grijpt naast WK-teamfinale, Vaelen haalt wel allroundfinale en net als Derwael een toestelfinale

WK turnenHet Belgisch gymnastiekteam zal zich dinsdag niet mogen bewijzen in de teamfinale op het WK in Liverpool. De gezamenlijke score van 156,063 punten volstond niet voor een plek in de topacht. Individueel turnen Nina Derwael (brug) en Lisa Vaelen (sprong) zaterdag wel een toestelfinale, en Vaelen plaatste zich als 18de in de allroundcompetitie ook voor die finale op donderdag.

Na afloop van de achtste subdivisie van de kwalificaties vandaag kende België zijn lot. Brazilië gooide Team Belgym uit de topacht, daarna sprongen ook Italië en Groot-Brittannië nog over België dat zo als elfde in de landenranking finisht. Team Belgym met Nina Derwael, Jutta Verkest, Lisa Vaelen, Maellyse Brassaert en invalster Yléa Tollet - zij verving de onfortuinlijk geblesseerde Noémie Louon - hadden zaterdagavond in de eerste subdivisie wat minder stabiel geturnd dan op vorige grote kampioenschappen.

Ook Derwael liet een steek vallen op de balk, waarvoor ze zich wat schuldig had gevoeld: “Het is heel k*t, ik heb er geen ander woord voor”, had ze toen aan Sporza gezegd. “Het voelt aan alsof ik het team wat in de steek liet. Negen op de tien keer is mijn balkoefening stabiel, nu was het die ene keer niet. Met mijn startoefening kan ik het team vertrouwen geven. Nu stak ik iedereen wat in een ambetante situatie.”

Volledig scherm Derwael liet zaterdag op de balk ook een steek vallen. © BELGA

Ook de andere turnsters haalden op sommige onderdelen niet hun allerbeste niveau. Vaelen was wel uitmuntend bezig, tot ze in de laatste rotatie op de brug ten val kwam. Topland Amerika had in dezelfde subdivisie als België liefst 11 punten meer verzameld. In de loop van zondag wipten ook Brazilië, Groot-Brittannië, Japan, Italië, China, Frankrijk, Canada, Nederland en Australië over België. Nederland viel heel nipt uit de topacht, dat voelde sneu aan.

Een kwalificatie voor de teamfinale zou het Belgische team recht gegeven hebben aan teamdeelname op het WK in Antwerpen in 2023. Op het EK volgend jaar in april in het Turkse Antalya krijgt België een nieuwe kans. Op de Spelen in Tokio had Team Belgym nog een historische vijfde plek in de kwalificaties veroverd, in de teamfinale strandde België als achtste.

Derwael stelde afgelopen zaterdag wel al haar finale op de brug veilig. Haar score van 14,700 volstond ruimschoots voor een plek in de topacht, al lukte de Chinese Rui Luo op zondag een nog iets hoger puntenaantal met 14,900. Vaelen zag haar prima prestatie op de sprong (13.966) beloond met een individuele finale komende zaterdag. Ook haar score over de vier onderdelen samen (52.432) bleek uiteindelijk hoog genoeg voor een stek in de allroundfinale op donderdag. Maellyse Brassart viel allround net uit de boot, maar houdt zich als eerste reserve klaar.

Volledig scherm Lisa Vaelen mocht met stabiele prestaties hopen op een plek in de finale van de sprong en allround. Alleen jammer van haar val op de brug. © BELGA