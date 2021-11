Belgische turnsters veroveren zilver op WK tumbling: “Dit hadden we niet verwacht”

Meer sport Franse 4x400m-ploeg op WK 2017 in Londen gediskwali­fi­ceerd na positieve dopingtest

De Franse 4x400m-ploeg die in 2017 achtste werd op het WK atletiek in Londen, is gediskwalificeerd na een positieve dopingcontrole van Teddy Atine-Venel. Atine-Venel legde op 16 juli 2017, de dag waarop hij Frans kampioen op de 400 meter werd, een positieve test op salbutamol af.

9 november