Belgische turndames zonder geblesseerde sterkhoudster Derwael op zoek naar ticket voor WK in Antwerpen: “Ook zonder Nina is top vijf haalbaar”

Op 18 maart ging het fout voor Nina Derwael op training. Bij haar afsprong aan de brug met ongelijke leggers schoot haar schouder gedeeltelijk uit de kom. Een operatie bleek niet noodzakelijk maar de 23-jarige gymnaste moest wel afzeggen voor het EK in Antalya, waar vandaag de kwalificaties beginnen. Een belangrijke afspraak want op dat EK worden de landentickets voor het WK uitgedeeld, dat eind september in Antwerpen op de agenda staat. Derwael heeft al langer haar zinnen gezet op dat WK in eigen land, maar is nu afhankelijk van de resultaten van haar turnmaatjes. Zij moeten in de top 13 eindigen. Falen zij in die opdracht, dan moet de Limburgse in de Wereldbeker op zoek gaan naar een individueel WK-ticket.

Vorig jaar al gelukt

Voor alle duidelijkheid: dat is een worstcasescenario, eentje waar trainster Marjorie Heuls zelfs niet aan denkt. “Ook zonder Nina moet de top vijf haalbaar zijn. Daar zijn de meisjes zich van bewust. Vorig jaar ontbrak Nina ook op het EK. Toen waren ze er echt niet gerust in. Maar ze deden het goed en dat gaf hen het vertrouwen om dat nu te herhalen. Zeker omdat er voldoende tijd was om het slechte nieuws van Nina te verteren. In zekere zin is het ook goed voor Nina dat niet alle verantwoordelijkheid bij haar ligt — al gaan we haar wel nodig hebben tijdens het WK om een olympisch ticket te bemachtigen.”

Terwijl Derwael vorig jaar meeging naar het EK in München als commentatrice voor Sporza, is ze er ditmaal niet bij om de andere Belgen te steunen — orders van Heuls. “Ik heb haar gezegd om even vakantie te nemen. Ze moet even op adem komen want revalideren vreet energie. Zo kan ze ook even de pees van haar knie sparen.” De blessure heeft haar motivatie niet aangetast, zegt de Franse trainster nog. “Mentaal was de blessure toch wel een klap. Nina was bezorgd dat haar schouder het niet zou houden. Maar van die vrees is ze intussen wel verlost. Het is jammer dat ze niet aan het EK kan meedoen, want ze haalde opnieuw een goed niveau. Maar Nina is al aan haar derde olympische cyclus bezig. Ze zit bijna evenveel bij de kinesisten om haar lichaam te ‘onderhouden’ dan in de gymhal zelf...”

Uitkijken naar Vaelen

Pas eind mei, begin juni moet er meer duidelijkheid zijn over haar fysieke vorm. “Vraag me niet waar ze dan precies toe in staat zal zijn, maar we zijn optimistisch”, besluit Heuls. “Haar herstel verloopt gunstig en we zijn aangenaam verrast over wat ze vandaag alweer kan.”

Bij afwezigheid van Nina Derwael is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lisa Vaelen (18), die vorig jaar vierde was aan de sprong op het EK en vijfde in de allroundcompetitie. Maellyse Brassart (21), Jutta Verkest (17), Fien Enghels (19) en debutante Aberdeen O’Driscoll (16) vervolledigen het team. Yléa Tollet (18) is mee als reserve.

België treedt aan in subdivisie 2, van 12.30 uur tot 14.30 uur.

