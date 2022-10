Belgische teams maken zich op voor WK padel in Dubai: “Top acht is zowel bij de mannen als de vrouwen de ambitie”

Een uniek verhaal

Dat padel in ons land de laatste jaren een enorme opmars kent hoeft geen betoog. “We schrijven met padel een uniek verhaal”, aldus Gijs Kooken, CEO van (Padel by) Tennis Vlaanderen. “Het aantal clubs in ons land verdubbelde de voorbije twee jaar. Het aantal terreinen én het aantal competitiespelers werd zelfs verdrievoudigd. België telt nu 384 clubs (288 in Vlaanderen), 1.536 padelterreinen (1.267 in Vlaanderen) en 32.682 competitiespelers (26.926 in Vlaanderen). In totaal telt ons land 107.620 leden. Let op: dit zijn enkel geregistreerde beoefenaars, padelspelers die los een terrein huren – en dat zijn er heel wat - worden niet meegerekend.”