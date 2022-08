Belgische sprintster Rani Rosius schrikt zich een hoedje door wesp voor start van haar race: "En ik kan me al zo moeilijk concentreren”

Voor een plaats in de finale was 11.28 nodig en Rosius bleef daar dus boven. Naar eigen zeggen “lag het puur aan de concentratie”. Vlak voor de start van de race schrok Rosius zich immers een hoedje. Plots viel een wesp haar lastig, waardoor de focus verdween bij onze landgenote. Een vervelend moment, al kon ze er achteraf wel om lachen.

“Ik kan me zo al heel moeilijk concentreren, maar dit...”, zei ze erover (zie boven). “Normaal moeten zo’n dingen ‘t ene oor in en ‘t andere weer uit gaan, maar voor mij is dat heel moeilijk. Meestal heb ik een mikpunt om naartoe te lopen, maar dat was er dit keer niet. Jammer, maar ik ben wel trots dat ik de halve finale van een EK heb kunnen lopen. Het was een hele eer.”