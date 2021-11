Belgische padelvrouwen in kwartfinale WK tegen de absolute wereldtop: “Een echte galamatch”

PadelOp het WK in Qatar hebben onze Belgische padelvrouwen een zeer knappe poulefase achter de rug. Als beloning mogen ze deze middag in de kwartfinale de baan op tegen het allerbeste land ter wereld: Spanje. De mannen kenden dan weer pech met de loting en knokken voort voor plaatsen negen tot en met zestien.

Met verlies tegen Italië, nummer drie op de wereldranglijst, en winst tegen Denemarken verliep voor het Belgische vrouwenteam in Qatar tijdens de eerste twee dagen alles volgens planning. Gisteren volgde dan het belangrijkste duel tegen Nederland. Winnen was een must om zich te plaatsen voor de kwartfinale. Op papier niet evident, want Nederland is in Qatar als achtste geplaatst, België als tiende.

De speelsters van coach Thomas Deschamps lieten er echter geen gras over groeien en namen vanaf het eerste duel het heft in handen. Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach gunden Steffie Weterings en Marcella Koek slechts drie games (6-1, 6-2). Even later volgden Elyne Boeykens en Babette Wyckaert dat voorbeeld: 6-3, 6-1 tegen Milou Ettekoven en Tess Van Dinteren. De overwinning was binnen, de vreugdedans mocht ingezet worden. In het laatste duel zorgden Dorien Cuypers en Marie Maligo voor de kers op de taart met 6-3, 6-4-winst tegen Chayenne Ewijk en Rosalie Van der Hoek. België – Nederland 3-0, onze dames mogen dus door naar de kwartfinale en horen sowieso bij de beste acht landen ter wereld. Voor het duel tegen Nederland bleven Astrid Dierckx en Evelyne Dom aan de kant. “Ik ben trots op wat mijn speelsters tegen Nederland lieten zien”, aldus coach Thomas Deschamps. “Ze konden hun hoge niveau constant aanhouden. Op deze manier winnen, dat had ik nooit verwacht.”

Een geweldige ervaring

In die kwartfinale staan onze Belgische vrouwen straks (vanaf 13 uur) voor een geweldige ervaring. Ze mogen het immers opnemen tegen Spanje, het met voorsprong beste land ter wereld. Spanje treedt in Qatar aan met Gemma Triay (1), Alejandra Salazar (2), Ariana Sanchez (3), Paula Josemaria (4), Lucia Sainz (5), Tamara Icardo (7), Patricia Llaguno (8) en Marta Ortega (12). Een indrukwekkend achttal met daarbij dus zeven van de acht beste speelsters ter wereld. Ter vergelijking: bij België staat Helene Wyckaert 86ste op de wereldranglijst en Dorien Cuypers 266ste , de overige zes speelsters hebben geen ranking. “Het is duidelijk: voor ons wordt de kwartfinale tegen Spanje een echte galamatch”, zegt Deschamps. “De meisjes moeten van elk punt genieten en vooral heel veel leren.”

Met minstens een achtste plaats is het WK voor België al geslaagd. Wat morgen en overmorgen nog volgt is zuiver bonus.

Belgische mannen: stevige repliek

Het Belgische mannenteam botste in de poule niet alleen op topland Brazilië, maar kreeg ook nog het sterke Italië als opponent. België begon het toernooi met een logische 3-0-zege tegen thuisland Qatar en ging vervolgens met 0-3 onderuit tegen reekshoofd nummer drie, Brazilië. Nochtans verdedigden de troepen van de Chileense coach Juan Pablo Abarca de la Fuente zich meer dan behoorlijk. Clement Geens en Jérémy Gala verloren met 7-6, 6-3, Laurent Montoisy en Jérôme Peeters met 6-2, 6-4 en Nick Braet en Bram Coene met 7-6, 7-5. Ook gisteren in het beslissende duel om een plek in kwartfinale was het weerwerk van de Belgische mannen kranig, maar winst tegen Italië zat er niet in: 0-3. Een kleine troost: de Belgische mannen mochten wel twee ontmoetingen aantreden op het spectaculaire centre-court van het Khalifa Tennis Complex. België knokt nu voort om plaatsen negen tot en met zestien. Vandaag staat een duel tegen de VS op de affiche.

Volledig scherm Van links naar rechts: Dominique Coene, Jeremy Gala, Clément Geens, Jérôme Peeters, Laurent Montoisy, Nick Braet, Bram Coene, François Gardier en coach Juan Pablo Abarca de la Fuente. © Padel Belgium