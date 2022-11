Belgische padelvrouwen bij beste vier van de wereld: “Die halve finale tegen Spanje is een geweldig cadeau. Het wordt genieten”

PadelHet Belgische vrouwenteam zorgde op het WK padel in Dubai voor een knalprestatie. In kwartfinale ging immers Frankrijk, dat vorig jaar vierde eindigde, met 2-1 voor de bijl. De dames van coach Thomas Deschamps spelen nu nog twee dagen om de medailles. Te beginnen met een halve finale tegen de ongenaakbare wereldtoppers uit Spanje. De Belgische mannen verloren, ook van Frankrijk, met 1-2.

Met een plek bij de laatste vier doet het Belgische vrouwenteam het sowieso al beter dan vorig jaar. België eindigde toen in Qatar op de zesde plaats. “We zijn enorm trots met wat we hier realiseerden”, aldus coach Thomas Deschamps. “Frankrijk begon de kwartfinale als favoriet, maar we wisten wel dat we met hen konden wedijveren. Dat was vorig jaar op het EK in Marbella nog niet het geval. Zo zie je maar dat samen met de evolutie van het padel in België ook het niveau zienderogen stijgt.”

Quote Alleen maar genieten is de boodschap. Vervolgens proberen we zaterdag in de wedstrijd om brons er nog eens alles uit te halen. Coach Thomas Deschamps

Voor de tweede keer dit WK – dat gebeurde eerder ook in de poulefase tegen Argentinië - kregen de Belgische vrouwen de eer om op centrecourt aan te treden. Voor België mochten Laura Bernard en Michelle Van Mol als eerste de arena betreden. Het duo onderging de wet van de sterkste tegen Léa Godallier en Lucile Pothier: 6-1, 6-2. “Laura en Michelle kregen te maken met een zeer sterk Frans koppel”, aldus Deschamps. “Godallier staat 48ste op de wereldranglijst. De druk van Frankrijk was groot. Onze meisjes bleven wel voor elke bal vechten.”

Daarna was het de beurt aan het sterkste Belgische duo, Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach. In een hoogstaand duel haalden zij het na 2 uur en 17 minuten van Alix Collombon en Charlotte Soubrie: 6-3, 6-7, 6-4. “Dat was een sleutelmatch”, zegt Deschamps. “Het was constant knokken voor elk punt en mijn team deed dat geweldig. Op tactisch vlak kunnen Helena en An-Sophie op een zeer puike prestatie terugblikken.”

In het beslissende duel om een plek bij de laatste vier namen Elyne Boeykens en Dorien Cuypers het op tegen Amélie Detriviere en Melissa Martin. Opnieuw werd het een marathon – 2 uur en 6 minuten – en opnieuw trok België aan het langste eind: 6-4, 5-7, 6-3. “Het werd een match waar alles in zat”, geniet Deschamps nog na. “Het was knap dat Elyne en Dorien na het verlies van de tweede set – waarin ze constant voor stonden - toch nog de rust vonden om er opnieuw te staan. Op mentaal vlak was dat ijzersterk. Elyne en Dorien spelen nochtans niet vaak samen. Het zijn toppers.”

Morgen in halve finale mogen de Belgische vrouwen proberen punten te sprokkelen tegen het onklopbare Spanje, dat in Dubai met de zes beste speelsters ter wereld aantreedt. “Dat duel tegen Spanje is voor de meisjes een mooi cadeau”, zegt Deschamps. “Alleen maar genieten is de boodschap. Vervolgens proberen we zaterdag in de wedstrijd om brons er nog eens alles uit te halen.” In dat duel om plek drie botst België wellicht op Italië, dat in de andere halve finale Argentinië treft.

Mannen verliezen kwartfinale

De Belgische mannen konden het goede voorbeeld van de vrouwen jammer genoeg niet volgen. Zij gingen in kwartfinale met 1-2 onderuit tegen Frankrijk. Maxime Deloyer en Laurent Montoisy openden de ontmoeting met een 6-1, 6-2-nederlaag tegen Adrien Maigret en Benjamin Tison. Vervolgens brachten Clément Geens en Jérôme Peeters België weer op gelijke hoogte: 6-3, 6-2 tegen Jérémy Scatena en Johan Bergeron. In het beslissende duel lieten Jeremy Gala en Alec Witmeur in de tiebreak van de eerste set een 5-1-voorsprong liggen. Een opdoffer, die niet meer hersteld kon worden: 7-6, 6-4.

In ons land is intussen ook de datum gekend voor de tweede editie van de Circus Brussels Padel Open, het Belgische indoortoernooi om de World Padel Tour. De wereldtoppers vallen van 26 tot en met 30 april 2023 opnieuw in de Brusselse Gare Maritime te bewonderen.

