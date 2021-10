Belgische korfballers kunnen Nederland niet onttronen in EK-finale: “Wel lef en ruggengraat getoond”

Na het behalen van een achtste Europese titel gaf de Nederlandse bondscoach Jan Niebeek ruiterlijk toe dat hij onder de indruk was van de progressie van het Belgische korfbal: “België heeft van de voorbije COVID-periode gretig gebruikt gemaakt om veel meer te trainen met de nationale ploeg om zich zo een hele reeks spelpatronen eigen te maken die wij voordien niet kenden van hen. Gelukkig hadden wij de gelegenheid om hen in de voorronde van dit EK een aantal keer te zien spelen en zo een tactisch plannetje uit te werken om die spelpatronen te doorbreken.”

Het eerste deel van dit tactisch plan bestond erin om sterspeler Jordan De Vogelaere met brutaal spel uit zijn normale doen te brengen. Dat was ook nodig want België nam een blitzstart die hen een voorsprong van 3-1 opleverde. En toen Noorderbuur Olav Van Wijngaarden met een aantal zware overtredingen Jordan De Vogelaere niet alleen tegen de vloer had gewerkt maar ook uit zijn focus had gebracht, kon Nederland zijn achterstand weg werken en in het tweede kwart uitbouwen tot een 7-13 voorsprong. De rode kaart voor Olav Van Wijngaarden na de aanslagen op Jordan De Vogelaere veranderde niets aan de rest van het tactische plan van coach Jan Niebeek vermits in het korfbal een speler met een rode kaart gewoon vervangen mag worden.