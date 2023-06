Belgische kogelstootster Jolien Boumkwo die insprong op 100m horden plots wereldberoemd: “Het is te gek voor woorden”

De ‘goodwill geste’ van de Belgische kogelstootster Jolien Boumkwo (29) om het forfait van Anne Zagré op de 100m horden in de Europese Spelen op te vangen voor Team Belgium bracht haar wereldwijd in het nieuws. Ook de Amerikaanse zender CNN wou haar verhaal weten: “In mijn hoofd zag mijn race er wel eleganter uit dan wat ik op video zag. (lacht) ”

“Teamwork makes the dream work”, zo kondigde de Amerikaanse nieuwszender CNN het opmerkelijke verhaal van de Belgische atlete op de Europese Spelen in Polen aan. De presentator vond het geweldig dat Boumkwo afgelopen zaterdag het Belgische team wou “redden” door in de bres te springen voor Zagré om een punt te verzekeren. Al maakte ze met haar zwaargebouwde op kracht getrainde lichaam in kogelstoten geen kans op een goede tijd. “Zoals je ziet, is hordelopen niet haar sterkste kant”, zegt de presentator van CNN bij de beelden waar Boumkwo over de hordes klautert en ver achter de anderen eindigt. Na haar finish krijgt ze wel felicitaties van andere atletes. Boumkwo trakteert het publiek ook nog op een dansmove.

“Ik had maar twee zorgen”, aldus Boumkwo aan CNN in het interview: “Ik wou over de lijn komen en niet vallen, want we hadden dat punt nodig. Voor de rest wilde ik mijn techniek goed doen en geen andere atleet oneerbiedig behandelen, want dit is niet mijn event.”

Boumkwo verklapt CNN dat ze de reactie van het publiek fijn vond: “Nou, in het begin toen ze me naar de startpositie zagen komen, hadden ze zoiets van: ‘Huh, klopt dit wel?’ Ik zag de mensen wat lachen, maar het was oké. Het moet een speciale situatie zijn om naar te kijken. Toen de mensen zagen dat ik er echt van genoot, hadden ze zoiets van: ‘Oké, cool Belgium’. Ze schreeuwden me echt naar de finish. In mijn hoofd zag het er wel iets eleganter uit dan wat ik op de video heb gezien, maar het kon ook erger, dus ik ben gewoon blij dat ik een tastbare herinnering heb aan een geweldig moment.”

De beelden van haar race gingen op het internet rond en veel nieuwsmedia pikten het item via Reuters op. Ook The New York Times in Amerika en The Guardian in Engeland gaven er aandacht aan. CNN vroeg Boumkwo of ze eerder ooit zo beroemd is geweest? “Nee, ik vraag me af hoe je beroemder kán zijn. (...) Het is te gek voor woorden.” Ook de vele reacties op sociale media deden haar deugd: “Echt lieve berichten, veel mensen deelden het verhaal. Ik ben blij dat deze race de teamgeest symboliseerde en dat het mensen uit verschillende situaties, professionals en niet-professionals, mensen die niet van sport houden verbindt. Het is hartverwarmend.”

Boumkwo klokte op de 100m horden een tijd van 32.81, twintig seconden achter de Poolse winnares Pia Skrzyszowska. Door de diskwalificatie van een Zwitserse eindigde Boumkwo zelfs nog als vijftiende, goed voor twee punten. Al volstond haar goedbedoelde inspanning op het einde van de rit niet: het Belgische atletiekteam degradeerde uit de hoogste divisie. In haar eigen discipline kogelstoten haalde Boumkwo vorige vrijdag een zevende plaats op zestien deelneemsters met een beste worp van 16.58m.

Volledig scherm Jolien Boumkwo was een van de hoofditems op CNN World Sport © Screenshot CNN

Volledig scherm © Thomas Windestam / BELGA

Volledig scherm Jolien Boumkwo. © REUTERS