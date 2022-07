Belgische hockeyvrouwen naar finale EK U21 in Gent, bondscoach Bisley: “De finale wordt deze keer een échte match”

Meer sportDe nationale hockeyvrouwen spelen de finale op het EK U21 in Gent. In de poulefase lieten de speelsters van bondscoach Darran Bisley toplanden Nederland en Spanje achter zich en in halve finale werd er met 2-1 gewonnen van Engeland. Om voor het eerst de Europese kroon te grijpen moet er morgen om 15u45 gewonnen worden van Duitsland. Voor het Belgische vrouwenhockey is deze finale alvast een flinke opsteker.

Op het EK U21 in eigen land werden de Belgische hockeysters niet in de eenvoudigste poule ingedeeld. De troepen van de Australische bondscoach Darran Bisley moesten het immers opnemen tegen Spanje en Nederland, de finalisten van de vorige editie in 2019. Tegen Nederland hielden de Belgische dames zondag gelijke tred (1-1), tussendoor werd Wales murw gespeeld (10-0) en als afsluiter hield België uittredend Europees kampioen Spanje in bedwang (1-0). Een overwinning die de eerste plaats in de poule én een haalbare kaart in de halve eindstrijd tegen Engeland opleverde.

In die halve finale opende Charlotte Englebert - zij werd twee weken geleden op het WK in Spanje en Nederland nog tot ‘Best Junior Player’ uitgeroepen – net voor de pauze de score. De Young Red Panthers lieten vervolgens enkele stevige kansen liggen en in minuut 35 kwam Engeland op gelijke hoogte. Het was Anne-Sophie Roels die in het vierde kwart na een mooie actie in de cirkel voor de beslissing zorgde (2-1). De vreugde bij de jonge Panthers was groot na afloop.

Volledig scherm . © KBHB

Mooie beloning

“Door omstandigheden kon deze groep in april het WK niet spelen”, aldus bondscoach Darran Bisley. “Deze finale in eigen huis is voor hen een zeer mooie beloning. Ik ben zeer blij met wat we hier in Gent al lieten zien. Soms sluipt er nog wat te veel stress in het team. Dat komt vooral omdat er heel wat meisjes nog geen ervaring hebben om op dit niveau te hockeyen. Tegen Engeland hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen. We kregen een pak kansen, maar die Engelse doelvrouw deed het wel zeer goed. Dit was niet onze allerbeste wedstrijd, maar zo’n match winnen is ook mooi.”

Bisley kan in de kern met Charlotte Englebert en Hélène Brasseur rekenen op twee speelsters die er op het voorbije WK met de Red Panthers in Spanje en Nederland bij waren. “Die meisjes zijn fysiek en mentaal helemaal in orde en ze zijn opgetogen om met hun leeftijdsgenoten hier te kunnen hockeyen”, aldus Bisley. “Het is duidelijk dat ze voor extra kwaliteit zorgen.”

Zaterdag spelen de Young Red Panthers de EK-finale tegen Duitsland, dat het in de halve finale na het nemen van shoot-outs van Nederland haalde. Eén keer geraakte het Belgische U21-team in een EK-finale: in 2017 werd in Valencia met zware 6-0-cijfers verloren van Nederland. “Deze keer zal het een échte match worden”, knipoogt Bisley. “In juli speelden we, niet op volle kracht, drie oefenmatchen tegen Duitsland. Het werden evenwichtige wedstrijden.”

De Young Red Panthers mogen dus dromen van een eerste EK-titel ooit. “Dat zou hier in eigen huis enorm mooi zijn”, besluit Bisley. “We hockeyen hier op een prachtige club en het publiek is op de afspraak. Alles klopt. Tegen Duitsland moeten we gewoon vrijuit durven hockeyen.”

De Belgische kern:

Doelvrouwen: Maud Dewelde en Maïté Bussels.

Veldspeelsters: Zoë Dujardin, Charlotte Englebert, Emily White, Ophelie Vincent, Anne-Sophie Roels, Lauren Maertens, Anne-Sophie Vanden Borre, Noa Schreurs, Nael Goeminne, Alix Mariën, Delphine Mariën, Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Camille Belis, Astrid Bonami en Elizabeth Mommens.

Volledig scherm Charlotte Englebert opende de score voor de Young Red Panthers. © KBHB