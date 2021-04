Belgische golfers opgetogen met nieuw thuistoernooi: “Extra stimulans om goed te presteren”

Meer sportBelgische golffans wrijven zich in de handen. Vanaf 2022 zijn Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts opnieuw in eigen land te bewonderen. De Belgian Open in Schilde krijgt een plekje op European Tour golf kalender.

Er komt opnieuw een Belgische manche in de European Tour golf. Sportbedrijf Golazo zal dat vanaf 2022 organiseren in Schilde en Soudal, wereldspeler in bouwchemicaliën, wordt drie jaar titelsponsor van het evenement - de Soudal Open. Zo halen Golazo en Soudal de belangrijkste golfcompetitie buiten Noord-Amerika naar ons land. De exacte datum voor de vierdaagse Soudal Open is nog niet vastgelegd, maar het tornooi zal plaatsvinden in mei of juni van volgend jaar op de Rinkven International Golf Club in Schilde. Het toernooi zal een prijzenpot hebben van 1 miljoen euro. Er zal gespeeld worden volgens het 72 holes strokeplay format met 15 spelers en een cut na de tweede ronde.

In 1910 werd de Belgian Open voor het eerst georganiseerd, zij het niet doorlopend. Het laatste grote golftoernooi werd in 2019 georganiseerd door Thomas Pieters en kreeg de naam ‘Belgian Knockout’.

Golf toegankelijker maken

“Met deze Soudal Open willen we opnieuw de magie van de grote golftoernooien in ons land creëren”, zegt Bob Verbeeck, CEO van Golazo. “We zijn met Golazo al enkele jaren actief in het golf, op tal van vlakken. Een belangrijk tornooi past uiteraard in dat rijtje. We willen vooral helpen om het golfen in ons land nog toegankelijker te maken en het aan duizenden Belgen te kunnen aanbieden als een ideale manier om te bewegen.“

Het spreek voor zich dat ook onze Belgisch toppers opgetogen zijn met een toernooi in eigen land. “Een thuismatch is altijd iets speciaal”, zegt Vincent Borremans, de manager van Nicolas Colsaerts en Thomas Detry. Beide spelers slaan op dit moment hun laatste oefenballetjes op golfbaan Atzenbrugg, waar de Austrian Open donderdag van start gaat. “Voor de fans is dit een geweldige kans om de drie beste golfers van België eens live aan het werk te zien en voor de spelers is het een extra stimulans om goed te presteren voor eigen volk. Bovendien is Rinkven een schitterende baan en zowel Colsaerts als Detry zijn blij dat ze dergelijk ‘course’ kunnen presenteren aan hun collega’s. Elke week spelen ze tegen 147 andere golfers van over de hele wereld, dan ben wil je ook graag eens je eigen land op de kaart zetten. Een eigen toernooi is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het golf in België, een sport die nog steeds in de lift zit en dankzij dit soort initiatieven enkel nog populairder zal worden.”

Volledig scherm Nicolas Colsaerts. © AP